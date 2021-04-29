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Tedbirler hiçe sayılınca kapatıldı! Parkta kalabalığa şeritli önlem

Eskişehir'in Eti Caddesi üzerinde bulunan bir park, kalabalık grupların bir araya gelerek yoğunluk oluşturması ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması nedeniyle şeritlerle kapatıldı.

Tedbirler hiçe sayılınca kapatıldı! Parkta kalabalığa şeritli önlem

Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşlar tarafından "Eti Park" olarak bilinen alanda, gün içerisinde dikkat çeken yoğunluklar oluşuyordu. Sosyal mesafe ve korona virüs tedbirlerinin unutulduğu parkta, polis ve zabıta ekiplerinin anonslarla yaptığı uyarılar dikkate alınmıyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında, her gün onlarca kişinin vakit geçirdiği park şeritlerle kapatıldı. Park içerisinde bulunan oturma bankları ve ahşap kamelyalar da ayrıca kapatılarak vatandaşların oturmasının önüne geçildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Tedbirler hiçe sayılınca kapatıldı! Parkta kabalığa şeritli önlem

Tedbirler hiçe sayılınca kapatıldı! Parkta kabalığa şeritli önlem

Tedbirler hiçe sayılınca kapatıldı! Parkta kabalığa şeritli önlem

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