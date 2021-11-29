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  3. Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!

Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!

Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu. 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 105 kilometreye ulaştı.

Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Meteoroloji tarafından  17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

Tedbirlerinizi alın! 52 il'de şiddetli fırtına görülecek! 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı verildi!

İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgar şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

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