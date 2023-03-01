Teddy Howe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teddy Howe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teddy Howe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teddy Howe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teddy Howe 9 Ekim 1998 tarihinde Oxford şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Teddy William Howe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teddy Howe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIR yapmaktadır. Teddy Howe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Teddy Howe'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teddy Howe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teddy Howe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teddy Howe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teddy Howe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Reading U21

31 Ocak 2020 yılında Blackpool

1 Şubat 2021 yılında Scunthorpe Utd.

31 Mayıs 2021 yılında Blackpool

24 Ocak 2022 yılında Barnet

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2022 yılında Weymouth FC

Teddy Howe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teddy Howe şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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