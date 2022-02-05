Tefeciler ağına düşürdükleri adamı pavyonda çalıştırdı, uçurumdan atmaya kalktı! Çıplak videosunu çektikleri görüntüleri mağdurun eşine yolladılar

Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütüne 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak 9 adrese düzenlenen "Kanca" isimli operasyonda gözaltına alınan suç örgütü lideri baba Mustafa K. yöneticileri ise oğulları Yücel K., Mert K. ve Emrah K.'nin de aralarında olduğu 7 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tefecilerin yaptığı işkence, tehdit ve alıkoyma gibi olayların mağdurlarından biri olan işletme sahibi H.A. yaşadıklarını anlattı.

KAYINBİRADERİ HAYATINI ZİNDANA ÇEVİRDİ

Bir akaryakıt istasyonu içinde bulunana oto yıkama yerini kiralayan H.A. yaşadıklarının sorumlusu olarak kendisinden iş isteyen eşinin erkek kardeşinin yanında çalışması olduğunu söyledi. İşyerinin kirasının gecikmesi üzerine kayınbiraderinin kendisini tefeciler ile bir araya getirdiğini anlatan mağdur H.A.," Tefeciler, 5 bin lira karşılığında ödeme olarak 6 bin 250 lira alacaklarını kendisine ise; 3 bin 500 lira verip boş senette imza atmamı istediler. Kabul ederek parayı aldım. Aradan kısa bir süre sonra ödememi yaptım ve senedimi tefecilerin elinden aldım" dedi. Daha sonra ise kayınbiraderinin tefecilerden 2 bin lira aldığını ve kendisini de kefil olarak gösterdiğini anlatan H.A., kayınbiraderinin taksiti ödeyememesinin ardından tefecilerin kendisine ulaştığını belirterek," İlk başta ödemeyi kabul etmedim. Tehdit etmeye başlayınca banka üzerinden taksit miktarını gönderdim. Kayınbiraderim akaryakıt istasyonunda atılınca 5-6 ay boyunca taksitleri ben ödedim. Birkaç gün gecikince faiz adı altında benden daha fazla para istediler. Onları da gönderdim" diye konuştu.

"DÖVDÜLER, PAVYONDA 4 GÜN ÇALIŞTIRDILAR"

Tefecilerin borcu her ay artırdığını anlatan H.A.," Ödemeye bin 250 lira ile başladım 3 bin liraya kadar çıkardılar. Artık ödeme güçlüğü çekmeye başladım. Bir gün beni alarak tefe parası ile aldıkları pavyonun alt katına indirdiler. Orada beni dövdüler ve borcumum 50 bin lira olduğunu söylediler. Sonra beni dayak yediğim pavyonda işçi olarak 4 gün çalıştırdılar" dedi.

KANDIRIP BULUŞMAYA İKNA ETTİLER

Tefecilerin baskısı ve tehditleri sonrası H.A. kayınbiraderini bularak durumun çözülmesini istedi. Tefeciler ile bir araya gelen H.A,'nın kayınbiraderi 30 bin lira karşılığında senedi vereceğini söyledi. Bunun üzerine H.A. sahibi olduğu oto yıkama yerini devretmesiyle aldığı 30 bin lirayı kayınbiraderine verdi. H.A. olaya ilişkin sözlerini şöyle devam etti:

"Tefecileri arayarak parayı göndereceğimi söyledim. Kayınbirader benden aldığı 30 bin lirayı teslim ettiğini sanıyordum ama etmemiş. Aradan 2 hafta geçtikten sonra tefeciler tekrar beni arayarak 'Kardeşim senden özür dileriz. Sen 10 bin lira fazla ödedin' diyerek ben kandırıp buluşmaya ikna ettiler"

UÇURUMDAN ATMAYA KALKTILAR, ŞİDDET UYGULADILAR

Tefeciler ile buluşan H.A. zorla arabaya bindirildikten sonra başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

" Karşıyaka mezarlığının üst kısmında bulunan uçurumdan aşağıya atma istediler ama diğeri engel oldu. Sonra beni boş bir daireye götürdüler. Soyunmamı istediler karşı çıkmama rağmen mecbur kaldım. Çıplak halde banyoya götürerek soğuk suyun altına soktular.

Sırayla dövmeye başladılar. Yalvardım ama bıkmadan usanmadan dövemeye devam ettiler. Ara ara soğuk suyun altına sokup çıkardılar. Sopa, tekme, tokat akla ne gelirse bana vuruyorlardı. Yalvardım. Almanya'da yaşadığım sürede profesyonel kick bokscuydum. Karşılaşma sırasında yaralandım ve 1-2 ay komada kaldım. Beynimden ameliyat geçirdim. Bunları söylememe rağmen durmaksızın dövdüler. Benim yerimde başkası olsaydı o dayaktan sağ çıkması imkansızdı.

Babamız gelecek söylediklerimiz harfiyen yerine getireceksin dediler. Babaları için 'amca kusura bakma. Ödemeyi yapamadım geciktim. 50-100 bin liraya razıyım' demem şeklinde bana öğrettiler. Babaları geldiğinde artık ayakta duracak halim kalmamıştı. Babaları, 'sen niye ödemiyorsun parayı, sana 1 ay mühlet. 150 bin lirayı nasıl ödersen öde git annenin evini sat getir' dedi. Sonra beni gecenin bir yarısı üstümü giydirdiler paramın hepsini alarak otobüs durağına attılar."

ÇIPLAK VİDEOSUNU EŞİNE YOLLADILAR

H.A.'ya hayatının en zorlu günlerini yaşayan tefeciler, parayı almamaları durumunda olaya ilişkin çektikleri videoyu mağdurun eşine gönderecekleri konusunda tehdit ettiler. Tefeciler, olaya ilişkin H.A.'nın çıplak görüntülerinin olduğu videoyu eşine gönderdi. Onuru kırılan H.A. tefecileri baskısına ve yaptıklarına dayanamayarak eşini korumak için evinin adresini değiştirirken kendisine de Ankara dışına kaçtı. H.A.'nın yaklaşık 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah