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  3. Teftiş müdürü koronavirüs toplantısında uyuyakaldı! Horlama sesleri herkesi şaşkına uğrattı

Teftiş müdürü koronavirüs toplantısında uyuyakaldı! Horlama sesleri herkesi şaşkına uğrattı

Rusya'nın Rostov şehrinde yeni tip koronavirüsle mücadelenin konuşulduğu online gerçekleştirilen toplantıda Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka uyuyakaldı. Kopiçka'nın horlama sesleri toplantıdaki herkesi şaşkına uğrattı. Olayın ardından açıklama yapan Rostov Valiliği, Kopiçka'nın toplantı sırasında uyumadığı ve sadece gözlerini dinlendirdiğini iddia etti.

Dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Rus yetkililerin de bulunduğu birçok hükümet yetkilisi çalışmalarını sürdürüyor. Rusya'nın Rostov şehrinde koronavirüsün etkileri ile ölümcül salgınla mücadele tedbirleri hakkında telekonferans yöntemi ile toplantı düzenlendi. Aralarında bölgedeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, eğitimci, bölge müfettişleri ve yerel yönetim temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda salgının bölgedeki öğrencilerin eğitimine etkisi masaya yatırıldı. Görüntülü gerçekleştirilen toplantıda ilginç anlar kaydedildi.

KENDİSİNE SORU SORULDUĞU SIRADA HORLADI

Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka'ya, salgın sürecine eğitim ve öğretimde ne kadar aksama yaşandığı ve okullar için tatillerin uzatılıp uzatılmayacağı konuları hakkında sorular soruldu. Kopiçka ise o sıralarda çoktan horlamaya başlamıştı. 

KATILIMCILAR BAKAKALDI

Diğer katılımcıların olayı şaşkınlıkla izlendiği anlarda, müdürün soruları cevaplamaması üzerine başka bir katılımcıya söz hakkı verildi. Toplantı sırasında İdari Teftiş Müdürü Kopiçka'nın uyuduğu görüntüler anbean kameralara yansıdı.

Teftiş müdürü koronavirüs toplantısında uyuyakaldı! Horlama sesleri herkesi şaşkına uğrattı

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Toplantıya dair görüntüler, Rusya gündeminde en çok tartışılan konular arasında yer alırken, yöneticilerin ülkeyi kasıp kavuran salgınla ilgili sorumsuzca davrandığı eleştirileri ise dikkat çekti.

''GÖZLERİMİ DİNLENDİRDİM''

Tartışılan görüntülerin ardından Rostov Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka'nın toplantı sırasında uyumadığı ve sadece gözlerini dinlendirdiği ifade edilirken, bu gibi eleştirilerin devlet kuruluşlarını yıpratmaya yönelik eleştiriler olduğu savunuldu.

Teftiş müdürü koronavirüs toplantısında uyuyakaldı! Horlama sesleri herkesi şaşkına uğrattı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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