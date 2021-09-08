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  3. Tehlike Karadeniz'e doğru ilerliyor!

Tehlike Karadeniz'e doğru ilerliyor!

Sinop'ta 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinde sürüklenen tomruklar ev ve köprüleri yıkarak şehrin altyapısında büyük hasarlar oluşturdu. Büyük hasara neden olan tomruklar İncirpınarı sahilinden denize döküldü.

Tehlike Karadeniz'e doğru ilerliyor!

Sinop'ta 11 Ağustos'ta yağan sağanak yağışla sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi yaşamını yitirdi. Ayancık Çayı taşarak ilçe merkezine kadar uzanarak cadde ve sokakları nehre döndürdü.  Babaçay köyünde kereste deposundaki tomruklar selde sürüklenerek birçok ev ve köprü yıkımına neden oldu. Tomruklar ardından, İncirpınarı sahilinden denize döküldü. Boyları 12 metreyi bulan tomruklar, akıntıya kapılarak  Karadeniz'e ulaşmaya başladı. İncirpınarı sahilinden sürüklenen tomruklar, 174 kilometre doğudaki Samsun Atakum sahiline kadar ulaştı. Sahildeki tomruklar görenleri büyük şaşkınlığa uğrattı.

Tehlike Karadeniz'e doğru ilerliyor!

'SAMSUN'A KADAR İLERLEDİ'

AFAD gönüllüsü olan Asya Can, "İyileştirme çalışmaları adı altında 1 hafta kaldım. Ev ve dükkanların girişleri balçık içerisindeydi. İnsanların ve arama kurtarma ekiplerinin evlere rahat girebilmesi için balçıkları ve çamurları temizledik. Tomruklar oldukça fazlaydı hatta dükkan ve evlerin içerisine kadar girmişti. Tomruklar, Sinop sahiline kadar inmiş ve daha sonra Samsun'a kadar sürüklenmiş. Bunun için önlem alınmalı ve tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapılmalı" şeklinde konuştu..

 

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