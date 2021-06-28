Tehlike yeniden doğuyor, alarm verildi: Delta Plus varyantı iki doz aşı olan bir kişide tespit edildi

Çin'de 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgını devam ederken ortaya çıkan yeni varyantlar korkuya neden oluyor. Mart ayında ortaya çıkan İngiliz mutasyonunun ardından bu kez Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyanta korkuya neden oldu.

AŞI OLAN KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Söz konusu varyantın baskın hale gelmesinden korkulurken bu kez varyantın mutasyona uğramış hali olan yine Hindistan'da görülen Delta Plus varyantı panik yarattı. Bunun sebebi ise varyantın iki doz aşı olmuş bir kişide tespit edilmesi oldu. 65 yaşındaki hastanın Covaxin aşısını olduğu açıklanırken The Hindu'da yer alan habere göre, bu vaka bir ilk olma özelliği taşıyor.

EN TEHLİKELİ MUTASYON

Bu kapsamda Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus"ın en tehlikeli mutasyon olarak görülmesine neden oldu.

BAĞIŞIKLIKTAN DA KAÇABİLİR

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre ise yeni koronavirüs türünün aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabileceği ifade ediliyor.

Delta Plus'ta ilk olarak Güney Afrika Beta varyantında görülen ve aşının etkinliğinde değişliğe neden olduğuna inanılan K417N mutasyonunu da taşıdığı açıklandı.

11 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Delta Plus varyantı şimdiye kadar pandeminin en çok etkilediği ülke olan ABD'nin yanı sıra Japonya, Rusya, Hindistan'ın da olduğu 11 ülkede görüldü. Dünya genelinde 200'e yakın kişide görülen varyantın yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

DELTA PLUS VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hindistan'ın önde gelen virologları, Delta Plus varyantının Delta varyantı ile benzer belirtilere sahip olduğunu kaydediyor.

Buna göre Delta Plus varyantının belirtileri şunlar:

- Öksürük

- İshal

- Ateş

-Baş ağrısı

- Deri döküntüsü

- El ve ayak parmaklarında renk değişikliği

- Göğüs ağrısı

- Nefes darlığı

Ayrıca nadir olarak tespit edilen mide ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık da Delta Plus belirtileri olarak kabul ediliyor.

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27 Haziran 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?