Tehlikeli bir olay nedeniyle mi oldu? Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde olağan dışı durum

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından birçok ülkeye sıçrayarak ölümlere sebep olan koronavirüs salgınının (Kovid-19) ilk olarak nereden çıktığı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

BİR AY BOYUNCA CEP TELEFONU SİNYALİ ALINAMADI

Yeni yapılan bir araştırmada, geçen sene Ekim ayında Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden cep telefonu sinyali alınamadığı öğrenildi.

NBC News'in haberine göre; 7 ila 24 Ekim 2019 tarihleri arasında laboratuvardan hiçbir şekilde cep telefonu sinyal alınamazken, bu duruma "6-11 Ekim tarihleri arasında tesiste gerçekleşen tehlikeli bir olayın sebebiyet verdiği" ve olay sonrası laboratuvarın geçici olarak kapatıldığı düşünülüyor.

KOVİD-19, WUHAN VİROLOJİ LABORATUVAR'INDAN MI ÇIKTI?

ABD'li ve İngiliz istihbarat ajanslarının söz konusu iddiayı içeren raporları incelemeye aldığı belirtilirken, gerçekliği henüz resmen kanıtlanmamış olan bu durumun "Kovid-19'un Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan çıktığı" tezini şimdilik desteklemediği kaydedildi.

"KOVİD-19'UN ÇIKIŞ NOKTASI" TARTIŞMASI

Kovid-19'un çıkış noktasıyla ilgili olarak şimdiye dek net bir bulguya ulaşılamazken, virüsün Wuhan'daki bir canlı hayvan pazarından ya da adı geçen laboratuvardan çıkmış olabileceği tezleri üzerinde duruluyor.

ÇİN'İN SUNDUĞU TAKVİMİN ŞÜPHELİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Çin'de ilk vakanın 17 Kasım'da tespit edildiği açıklanmış, fakat Fransa'daki ilk vakanın Aralık 2019'da görüldüğünün anlaşılması üzerine Çin'in sunduğu takvimin şüpheli olduğu düşünülmeye başlanmıştı.

PAYLAŞILDIKTAN SONRA KALDIRILAN FOTOĞRAFLAR

Salgının başladığı Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'ne ait bir buzdolabında, koronavirüs ailesine mensup virüsler ile birlikte, toplam 1500 farklı virüsün muhafaza edildiğini gösteren fotoğraf karesi yayımlanmıştı. Söz konusu fotoğrafın 2018 yılındaki Çin Haber Ajansı tarafından Twitter üzerinden paylaşıldığı ve daha sonra silindiği ortaya çıkmıştı.