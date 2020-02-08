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  3. Tekidağ'ın ilçe ilçe 2020 nüfusu

Tekidağ'ın ilçe ilçe 2020 nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin 2019 yılı nüfusunu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Buna göre Tekirdağ'ın nüfusu, 1 milyon 055 bin 412 kişi olarak belirlendi.

Tekidağ'ın ilçe ilçe 2020 nüfusu 1111

ÇERKEZKÖY 2020 NÜFUS

İlçe Nüfusu: 174.529  

Erkek: 90.205  

Kadın: 84.324  

 