Tekidağ'ın ilçe ilçe 2020 nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin 2019 yılı nüfusunu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Buna göre Tekirdağ'ın nüfusu, 1 milyon 055 bin 412 kişi olarak belirlendi.

1 11 ÇERKEZKÖY 2020 NÜFUS İlçe Nüfusu: 174.529 Erkek: 90.205 Kadın: 84.324