Tekirdağ Nüfusu 2020 - 2021 | Tekirdağ Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Tekirdağ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Tekirdağ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Tekirdağ Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tekirdağ nüfusu geçen yıla göre 25653 kişi artarak 1 milyon 081 bin 065 kişi oldu ( 2019 yılında Tekirdağ nüfusu 1 milyon 055 bin 412 kişiydi ) . İstanbul ilinde 552 bin 587 erkek, 528 bin 478 kadın yaşamaktadır.

Tekirdağ Alan kodu nedir?

Tekirdağ ilinin telefon alan kodu 0 282 şeklinde başlamaktadır.

Tekirdağ yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Tekirdağ ilinin yüz ölçümü 6190 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 55 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tekirdağ Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tekirdağ ilinin plaka kodu 59 olarak belirlenmiştir

Tekirdağ 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Tekirdağ 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1081065

Tekirdağ 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 552587

Tekirdağ 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 528478

Tekirdağ 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 21

Tekirdağ 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,15 Kişidir.

Tekirdağ 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,86 olduğu görülmektedir.

Tekirdağ 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,81 olduğu görülmektedir.

Tekirdağ 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2013 kişi boşanmıştır.

Tekirdağ 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6906

Tekirdağ 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1081065

Tekirdağ 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 552587

Tekirdağ 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 528478

Tekirdağ 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Tekirdağ 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Tekirdağ 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Tekirdağ 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 171 kişidir.

Tekirdağ 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 542646 Kadın : 512766 Toplam : 1055412 Nüfus yoğunluğu : 167 kişidir.

Tekirdağ 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 542646 Kadın : 512766 Toplam : 1055412

Tekirdağ 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Tekirdağ 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 527975 Kadın : 501952 Toplam : 1029927 Nüfus yoğunluğu : 163 kişidir.

Tekirdağ 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 527975 Kadın : 501952 Toplam : 1029927

Tekirdağ 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Tekirdağ 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 516496 Kadın : 488967 Toplam : 1005463 Nüfus yoğunluğu : 159 kişidir.

Tekirdağ 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 516496 Kadın : 488967 Toplam : 1005463

Tekirdağ 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Tekirdağ 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 499819 Kadın : 473056 Toplam : 972875 Nüfus yoğunluğu : 154 kişidir.

Tekirdağ 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 499819 Kadın : 473056 Toplam : 972875

Tekirdağ 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Tekirdağ 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 482404 Kadın : 455506 Toplam : 937910 Nüfus yoğunluğu : 149 kişidir.

Tekirdağ 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 482404 Kadın : 455506 Toplam : 937910

Tekirdağ 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -