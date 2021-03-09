Bige isminin anlamı nedir, Bige ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Süper Lig'de ayrılık! Gençlerbirliği'nden Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldıKayseri Nüfusu 2020 - 2021 | Kayseri Yüzölçümü nedir?Adana Yumurtalık Nüfusu 2020 - 2021 | Yumurtalık İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?CHPli heyetten skandal hareket: Eski eşinin öldüresiye dövdüğü kadınla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştılar!Kahramanmaraş Nüfusu 2020 - 2021 | Kahramanmaraş Yüzölçümü nedir?Adana Tufanbeyli Nüfusu 2020 - 2021 | Tufanbeyli İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Hayız SüresiDara isminin anlamı nedir, Dara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mardin Nüfusu 2020 - 2021 | Mardin Yüzölçümü nedir?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Tekirdağ Nüfusu 2020 - 2021 | Tekirdağ Yüzölçümü nedir?

Tekirdağ Nüfusu 2020 - 2021 | Tekirdağ Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Tekirdağ nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Tekirdağ nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Tekirdağ ilinin nüfusunun 1 milyon 081 bin 065 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Tekirdağ yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Tekirdağ Nüfusu 2020 - 2021 | Tekirdağ Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Tekirdağ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Tekirdağ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Tekirdağ Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tekirdağ nüfusu geçen yıla göre 25653 kişi artarak 1 milyon 081 bin 065 kişi oldu ( 2019 yılında Tekirdağ nüfusu 1 milyon 055 bin 412 kişiydi ) . İstanbul ilinde 552 bin 587 erkek, 528 bin 478 kadın yaşamaktadır.

Tekirdağ Alan kodu nedir?

Tekirdağ ilinin telefon alan kodu 0 282 şeklinde başlamaktadır.

Tekirdağ yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Tekirdağ ilinin yüz ölçümü 6190 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 55 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tekirdağ Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tekirdağ ilinin plaka kodu 59 olarak belirlenmiştir

Tekirdağ Nüfusu 2020 - 2021 | Tekirdağ Yüzölçümü nedir?

Tekirdağ 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Tekirdağ 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1081065

Tekirdağ 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 552587             

Tekirdağ 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 528478             

Tekirdağ 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 21

Tekirdağ 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,15 Kişidir.

Tekirdağ 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,86 olduğu görülmektedir.

Tekirdağ 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,81 olduğu görülmektedir.

Tekirdağ 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2013 kişi boşanmıştır.

Tekirdağ 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6906

Tekirdağ 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1081065               

Tekirdağ 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 552587

Tekirdağ 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 528478     

Tekirdağ 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Tekirdağ 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -    

Tekirdağ 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -    

Tekirdağ 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 171 kişidir.

Tekirdağ Nüfusu 2020 - 2021 | Tekirdağ Yüzölçümü nedir?

Tekirdağ 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 542646  Kadın : 512766  Toplam : 1055412  Nüfus yoğunluğu : 167 kişidir.  

Tekirdağ 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 542646  Kadın : 512766  Toplam : 1055412  

Tekirdağ 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Tekirdağ 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 527975  Kadın : 501952  Toplam : 1029927  Nüfus yoğunluğu : 163 kişidir.  

Tekirdağ 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 527975  Kadın : 501952  Toplam : 1029927  

Tekirdağ 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Tekirdağ 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 516496  Kadın : 488967  Toplam : 1005463  Nüfus yoğunluğu : 159 kişidir.  

Tekirdağ 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 516496  Kadın : 488967  Toplam : 1005463  

Tekirdağ 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Tekirdağ 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 499819  Kadın : 473056  Toplam : 972875  Nüfus yoğunluğu : 154 kişidir.  

Tekirdağ 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 499819  Kadın : 473056  Toplam : 972875  

Tekirdağ 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Tekirdağ 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 482404  Kadın : 455506  Toplam : 937910  Nüfus yoğunluğu : 149 kişidir.  

Tekirdağ 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 482404  Kadın : 455506  Toplam : 937910  

Tekirdağ 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT