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Tekirdağ'da av köpeklerine kuduz aşısı uygulandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuduz hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında av köpeklerine kuduz aşısı yapıldı

Tekirdağ'da av köpeklerine kuduz aşısı uygulandı

Kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda av köpeklerine kuduz aşısı yapılıyor. Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerince Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık ve İhtisas Spor Kulübü Derneğinin yapmış olduğu organizasyon çerçevesinde av köpeklerine kuduz aşısı uygulaması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da av köpeklerine kuduz aşısı uygulandı

Tekirdağ'da av köpeklerine kuduz aşısı uygulandı

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