Tekirdağ'da av köpeklerine kuduz aşısı uygulandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuduz hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında av köpeklerine kuduz aşısı yapıldı
Kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda av köpeklerine kuduz aşısı yapılıyor. Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerince Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık ve İhtisas Spor Kulübü Derneğinin yapmış olduğu organizasyon çerçevesinde av köpeklerine kuduz aşısı uygulaması yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı