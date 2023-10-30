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Tekirdağ'da doğalgaz heyecanı! Su sondajı yapılan araziden doğalgaz fışkırdı, Poşetlere doldurup test ettiler
Ülkemizin dört bir yanından her geçen gün enerji konusunda sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Tekirdağ'da bir vatandaşın meyvelerini sulamak için açtığı sondajdan doğalgaz fışkırdı. kuyudan çıkan gaz poşetlere doldurularak test yapıldı.
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