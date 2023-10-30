Tekirdağ'da doğalgaz heyecanı! Su sondajı yapılan araziden doğalgaz fışkırdı, Poşetlere doldurup test ettiler

Ülkemizin dört bir yanından her geçen gün enerji konusunda sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Tekirdağ'da bir vatandaşın meyvelerini sulamak için açtığı sondajdan doğalgaz fışkırdı. kuyudan çıkan gaz poşetlere doldurularak test yapıldı.

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Tekirdağ'da doğalgaz heyecanı! Su sondajı yapılan araziden doğalgaz fışkırdı, Poşetlere doldurup test ettiler 1

TEKİRDAĞ'DAN SEVİNDİREN YENİ DOĞALGAZ HABERİ

Olay, ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi. Gaziköy’de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana yaşandı.

Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı. 5 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam ediyor. Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe atılınca dışarıya fırlatıyor.

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