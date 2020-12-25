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Tekirdağ'da ilginç olay! Aynı ev bir saat arayla ikinci kez alev aldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen yangında aynı ev bir saat arayla iki kez alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangında daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da ilginç olay! Aynı ev bir saat arayla ikinci kez alev aldı

Yangın, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan Kırklar Tekkesi sokak üzerinde boş bir evde meydana geldi. Evde dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaptıkları çalışmada yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

METRUK BİNA İKİNCİ DEFA ALEV ALDI

İtfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldıktan yaklaşık bir saat sonra aynı evde yangın olduğuna dair bir ihbar daha aldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri şoke oldu. Bir saat arayla yanan boş evde metrelerce yükselen alevler, mahallede paniğe neden oldu. Metruk evin yandığı anlar bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada çıkan yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak çıkan yangın ile ilgili soruşturma işlemleri başlattı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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