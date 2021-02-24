Tekirdağ'da kaza meydana geldi, sürücü polise zor anlar yaşattı

Tekirdağ'da gece saat 01:30 sıralarında meydana gelen olayda Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine seyreden F.K otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Sürücü aracın kontrolünü kaybedince refüje çarptı. Ardından olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

180 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Araçta ise ağır maddi hasar oluştuğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Kazadan yaralı kurtulan alkollü sürücü F.K, polise kimlik ve ehliyet vermek istemedi. Hastaneye gitmeyi de reddeden alkollü polise uzun bir süre direndi.

Sürücünün sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zaman maskesiz ve alkollü araç sürdüğü belirtildi. Polisin 1 saatlik uğraşı sonucunda ikna olan F.K Muratlı, tedavi için Devlet Hastanesi Acil Servis'e sevk edildi. Şahsın sağlık durumunda bir problem olmadığı duyuruldu.

Kazayı yapan sürücünün ehliyetine el konuldu ve hakkında idari işlem başlatıldı.