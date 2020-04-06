  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobil paramparça oldu

Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobil paramparça oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Recep C. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa ilçesine sevk edildi.

Haber Global ekranlarında skandal! Berhan Şimşek canlı yayında sigara yaktıHaber Global ekranlarında skandal! Berhan Şimşek canlı yayında sigara yaktı

Ticaret Bakanı Pekcan, temassız ticaret uygulamasını anlatan bir video paylaştıTicaret Bakanı Pekcan, temassız ticaret uygulamasını anlatan bir video paylaştı

Doktorla davalık oldu! Aile sağlık merkezini basıp hemşireyi darp ettiDoktorla davalık oldu! Aile sağlık merkezini basıp hemşireyi darp etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettiMHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

 

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:08

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobil paramparça oldu
Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobil paramparça oldu
Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!
Hava durumu (6-7-8 Nisan 2020) Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek!
Haber Global ekranlarında skandal! Berhan Şimşek canlı yayında sigara yaktı
Haber Global ekranlarında skandal! Berhan Şimşek canlı yayında sigara yaktı
Ticaret Bakanı Pekcan, temassız ticaret uygulamasını anlatan bir video paylaştı
Ticaret Bakanı Pekcan, temassız ticaret uygulamasını anlatan bir video paylaştı
Doktorla davalık oldu! Aile sağlık merkezini basıp hemşireyi darp etti
Doktorla davalık oldu! Aile sağlık merkezini basıp hemşireyi darp etti
Koronavirüs denetimlerinde pes dedirten manzara! Bagajdan yolcu çıktı
Koronavirüs denetimlerinde pes dedirten manzara! Bagajdan yolcu çıktı
Koronavirüs denetimi nedeniyle İstanbul'a giriş ve çıkışlarda kuyruklar oluştu
Koronavirüs denetimi nedeniyle İstanbul'a giriş ve çıkışlarda kuyruklar oluştu
MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
Esenler'de korkunç kaza! Virajı alamayan kamyon bariyerlere çarparak devrildi
Esenler'de korkunç kaza! Virajı alamayan kamyon bariyerlere çarparak devrildi
Şehirler arası giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen halk yollara düştü!
Şehirler arası giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen halk yollara düştü!