Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobil paramparça oldu
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Recep C. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa ilçesine sevk edildi.
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06 Nisan 2020 Pazartesi 09:08
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