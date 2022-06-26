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  3. Tekirdağ'da sokak ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine hadsiz hakaretler etmiş, dayağı yemişti! O kişi gözaltına alındı!

Tekirdağ'da sokak ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine hadsiz hakaretler etmiş, dayağı yemişti! O kişi gözaltına alındı!

Tekirdağ'da alkollü oldukları iddia edilen iki kardeşten birisi sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, devlete ve Kapaklı halkına küfür ettiği için çevredekiler tarafından darp edilmişti. Emniyet harekete geçti, iki kardeş gözaltına alındı.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yer alan Pınar Bulvarı mevkiinde gerçekleşti. Alkollü oldukları iddia edilen motosikletli iki kişiden birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Kapaklı halkına hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşlar duruma sessiz kalamayarak, B.T isimli şahsı darp etmişti. Olayın ardından emniyet harekete geçti.

Tekirdağ'da sokak ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine hadsiz hakaretler etmiş, dayağı yemişti! O kişi gözaltına alındı!

GÖZALTINA ALINDILAR

Vatandaşların uyarılarına rağmen hadsiz hakaretlerine devam eden şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Bazı vatandaşların araya girmesiyle kardeş oldukları öğrenilen B.T. ve D.T. bölgeden uzaklaştırılırken, ,ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri zanlıları gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri devam eden B.T. ile kardeşi D.T. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplumun huzurunu bozma" suçlarından işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da sokak ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine hadsiz hakaretler etmiş, dayağı yemişti! O kişi gözaltına alındı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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