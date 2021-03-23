Tekirdağ'da yaşlı kadını FETÖ yalanıyla dolandırdılar, 315 bin lirasını aldılar

Tekirdağ'da 59 yaşındaki N.Ç isimli yaşlı kadın telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Yabancı uyruklu dolandırıcılar, FETÖ yalanıyla kandırdıkları yaşlı kadının 315 bin lira değerindeki altın ve paralarını çaldılar. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde meydana gelen olayda telefon dolandırıcılarına kanan yaşlı kadın, yıllardır yaptığı birikiminden oldu.

KENDİLERİNİ BAŞKOMİSER OLARAK TANITTILAR

İstanbul'dan geldiği öğrenilen yabancı uyruklu dolandırıcıların 2 kişi olduğu öğrenildi. FETÖ yalanıyla yaşlı kadını dolandıran kişiler, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakayı ele verdi. İddialara göre, yaşlı kadını telefonla arayan dolandırıcılar, gizli görevli başkomiser olarak kendilerini tanıttı. FETÖ’cülerin kuyumcu hırsızlığına karıştığını ifade eden dolandırıcılar, 48 kişinin mağdur olduğunu belirtti. Sonrasında sicili temiz olduğu için kendisine iftira atıldığını ve aynı zamanda 6 aydır bu işin takipçisi olduklarını söylediler. Suçluları yakalamak çalışma başlattıklarını ifade eden dolandırıcılar, yaşlı kadının yardım etmesi gerektiğini belirttiler.

Gerçekleşen telefon konuşması sonrasında, dolandırıcıların uydurdukları yalana inanan ve paniğe kapılan yaşlı kadın, sorulan sorulara yanıt vererek evindeki ziynet eşyası ve paraların bilgisini vermiş oldu. İstanbul’dan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gelen ve kendilerini sivil polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaklaşık 300 bin lira değerinde altın, 5 bin TL nakit para ve bin 160 euroyu N.Ç.’den teslim aldı.

SIK SIK TAKSİ DEĞİŞTİRDİLER

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının haber vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Suriye uyruklu oldukları belirlenen dolandırıcıların yaşlı kadının parasını aldıktan sonra sık sık taksi değiştirerek, İstanbul'a döndükleri anlaşıldı. Telefonla yeniden irtibat kurulan dolandırıcıların yeniden Tekirdağ’da yönlendirilmesi sonucu, Suriye uyruklu I.A. (22) ve A.E. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, dolandırıcılık yoluyla elde edilen ziynet eşyalarının bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.