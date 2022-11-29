Tekirdağ'daki sahte doktor skandalında yeni perde! Hastanede doğum gününü kutlayıp kendisine çelenk yollamış, sevgilisini kandırmış

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktor olmamasına karşın kendisini doktor olarak tanıtıp ve bir yıl boyunca hastanede çalışan Ayşe Özkiraz, Türkiye gündemine oturdu. Yaşanan skandal olayın ardından tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı.

DOKTOR VE HEMŞİRELERLE KUTLADI

Özkiraz'in 21.yaş gününü hastanede doktor ve hemşirelerle kutladığı belirlendi. 20 Ekim günü yapılan doğum günü kutlamalarında Ayşe Özkiraz'ın kendisi adına çelenk yaptırdığı ortaya çıktı. Kendisini Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tanıtan Özkiraz'ın, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy’deki bir çiçekçiden çelenk sipariş ederek Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne gönderdiği saptandı. Söz konusu çelenkte yer alan "Çapa’nın gururu seni seviyoruz, İyi ki doğdun doktor" ifadeleri ise dikkat çekti.

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KENDİ KARTINDAN ÖDEMİŞ

Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

ÇİÇEKÇİ YAŞANANLARI ANLATTI

Çelenk'in yollandığı dükkanın sahibi Onur Demirbağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “20 Ekim günü online web sitemizden Doktor Ayşem adına bir sipariş oluşturuldu. Üzerine de ‘Çapa’nın gururu, doktor Ayşem’ diye not düşüldü. Biz siparişi hazırladıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne teslimatımızı yaptık. Sahte doktor olayını duyunca şok olduk. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. İnşallah bundan sonra da karşılaşmayız. Not olarak çiçeğe ‘Yeni işiniz hayırlı olsun, doğum günün kutlu olsun, doktorlar tayps’ yazıldı. 350 TL’lik ödeme yapıldı kredi kartından" ifadelerini kullandı.

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SEVGİLİSİNİ DE KANDIRMIŞ

Poliklinik odasında bazı doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarıyla yaş pasta kesip 21’inci yaş gününü kutlayan, astsubay sevgilisine; İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iddiaya göre hemşire ve personel olan S.U. ve F.G. isimli iki kişiden S.U.’yu beyin cerrahı, F.G.’yi ise göğüs cerrahı olarak tanıtan sahte doktorun yalanları bununla da bitmedi.

5 Eylül’de Beyaz Konak’ta yapacakları nişanı da sözde Ankara’daki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkiraz’ın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy’de görüştüğü V.C.’ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi. Ayşe Özkiraz’ı Çerkezköy’de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe’yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşe’nin astsubay sevgilisi olan T.K.’ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.

GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022’de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.’nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkiraz’ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.

TAKSİCİLERİ MAĞDUR ETMİŞ

Kendisini Ayşem Özkiraz olarak tanıtan Ayşe Özkiraz’ın ticari taksi ile defalarca Cerrahpaşa’ya gidip geldiği, Çerkezköy’deki bazı taksicilere borçlandığı öğrenilirken, Ayşe’nin bir taksicinin eşini de annesine kendisi gibi doktor olarak tanıttığı öğrenildi. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor olayının ayrıntılarının Ayşe’nin telefon ve banka kayıtlarının incelenmesinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA YAŞANANLARI ANLATTI

İddiaya göre Ayşe Özkiraz’ın hastanede değişik tarihlerde gece de nöbete kaldığı bilgisini önceki akşam bir özel televizyon kanalında gözyaşlarıyla anlatan annesi Semra Arslan, “’Ben büyüyünce doktor olacağım’ derdi. ‘Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım’ derdi. Böyle olmasaydı, söyleseydi, beni kurtarmasaydı. Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapa’da yemek yiyor. Tutuklandığı güne kadar bilmiyorduk. Kızım beni hastaneye götürdüğünde ‘doktor arkadaşımızın annesi’ diye bana ilgi gösteriliyordu. Doktor, ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum” dedi