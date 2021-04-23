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Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Tekirdağspor ve Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  32. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Tekirdağspor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?

Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tekirdağspor  Darıca Gençlerbirliği Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Tekirdağspor Darıca Gençlerbirliği Maçının Hakemleri
Ahmet Resuloğlu(hakem), Mustafa Burak Kuş(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Bayındır(dördüncü Hakem)

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 7. Enes Şimşek, 20. Ceyhun Kalıntaş, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 41. Sercan Şaşmaz, 59. Hakan Pehlivan, 77. Güner Okay, 93. Emrah Şenol, 95. Doğukan Çınar

Yedekler
92. Muratcan Eriz, 10. Fatih Çakır, 19. Gökhan Artun, 34. Muhammed Oğuzhan Ceylan, 42. Hüseyin Süre, 99. Mehmet Kağan Çınar

Teknik Sorumlu
Okan Abbas Aydın

Goller
Emrah Şenol,52.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Cankut Atasoy 73.dk, Sarı Kart Hakan Pehlivan 35.dk, Sarı Kart Samet Göker 78.dk, Sarı Kart Ceyhun Kalıntaş 91.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 92.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Cankut Atasoy 80.dk, Hakan Pehlivan 46.dk, Sercan Şaşmaz 80.dk, Enes Şimşek 75.dk

Oyuna Girenler
Hüseyin Süre 80.dk, Fatih Çakır 46.dk, Muhammed Oğuzhan Ceylan 80.dk, Gökhan Artun 75.dk

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
53. Gürkan Hervenik, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 54. Furkan Akın, 56. Hüseyin Seylığlı, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı

Yedekler
58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 23. Onuray Köse, 28. Halil İbrahim Şagar, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 52. Atakan Aybastı, 97. Nebi Tiryakioğlu

Teknik Sorumlu
Osman Kıraç

Goller
Berat Eyüpoğlu,70.dk (h), Baha Kısacık,72.dk (f), Baha Kısacık,74.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 81.dk, Sarı Kart Metin Güler 13.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Alan 78.dk, Baha Kısacık 78.dk, Erdem Dikbasan 66.dk, Furkan Akın 57.dk

Oyuna Girenler
Onuray Köse 78.dk, Faik Kartal Duran 78.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 66.dk, Nebi Tiryakioğlu 57.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor30187559326127
2Nazilli Belediyespor30176760295731
3Fethiyespor30166853275426
4Yomraspor30121174132479
5Mardin Fosfat Spor30121173729478
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar30111273734453
8Darıca Gençlerbirliği30101372824434
9Büyükçekmece Tepecikspor301011946344112
10Ağrı 1970 Spor3010812253838-13
11Ceyhanspor3010812426438-22
12Kahta 02 Spor30713103535340
13Çengelköyspor A.Ş.3081012333734-4
14Karaman Belediyespor3061311343931-5
15Tekirdağspor3161213414830-7
16Tokatspor306717215625-35
17Yozgatspor 1959 FK303720225216-30

Fikstür

18.04.2021Mardin BŞ. Başakspor Erzin Spor
21.04.2021Büyükçekmece Tepecikspor0-1Çengelköyspor A.Ş.
21.04.2021Mardin Fosfat Spor2-0İskenderun Futbol Kulübü
21.04.2021Ceyhanspor0-5Halide Edip Adıvar
21.04.2021Fethiyespor2-0Tokatspor
21.04.2021Kahta 02 Spor2-1Belediye Kütahyaspor
21.04.2021Karaman Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
21.04.2021Tekirdağspor1-3Darıca Gençlerbirliği
21.04.2021Yomraspor1-1Ağrı 1970 Spor

 

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