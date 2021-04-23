Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Tekirdağspor ve Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Tekirdağspor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Tekirdağspor Darıca Gençlerbirliği Maçının Hakemleri
Ahmet Resuloğlu(hakem), Mustafa Burak Kuş(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Bayındır(dördüncü Hakem)
Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 7. Enes Şimşek, 20. Ceyhun Kalıntaş, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 41. Sercan Şaşmaz, 59. Hakan Pehlivan, 77. Güner Okay, 93. Emrah Şenol, 95. Doğukan Çınar
Yedekler
92. Muratcan Eriz, 10. Fatih Çakır, 19. Gökhan Artun, 34. Muhammed Oğuzhan Ceylan, 42. Hüseyin Süre, 99. Mehmet Kağan Çınar
Teknik Sorumlu
Okan Abbas Aydın
Goller
Emrah Şenol,52.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Cankut Atasoy 73.dk, Sarı Kart Hakan Pehlivan 35.dk, Sarı Kart Samet Göker 78.dk, Sarı Kart Ceyhun Kalıntaş 91.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 92.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Cankut Atasoy 80.dk, Hakan Pehlivan 46.dk, Sercan Şaşmaz 80.dk, Enes Şimşek 75.dk
Oyuna Girenler
Hüseyin Süre 80.dk, Fatih Çakır 46.dk, Muhammed Oğuzhan Ceylan 80.dk, Gökhan Artun 75.dk
Darıca Gençlerbirliği İlk 11
53. Gürkan Hervenik, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 54. Furkan Akın, 56. Hüseyin Seylığlı, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı
Yedekler
58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 23. Onuray Köse, 28. Halil İbrahim Şagar, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 52. Atakan Aybastı, 97. Nebi Tiryakioğlu
Teknik Sorumlu
Osman Kıraç
Goller
Berat Eyüpoğlu,70.dk (h), Baha Kısacık,72.dk (f), Baha Kısacık,74.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 81.dk, Sarı Kart Metin Güler 13.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Alan 78.dk, Baha Kısacık 78.dk, Erdem Dikbasan 66.dk, Furkan Akın 57.dk
Oyuna Girenler
Onuray Köse 78.dk, Faik Kartal Duran 78.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 66.dk, Nebi Tiryakioğlu 57.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|30
|18
|7
|5
|59
|32
|61
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|30
|17
|6
|7
|60
|29
|57
|31
|3
|Fethiyespor
|30
|16
|6
|8
|53
|27
|54
|26
|4
|Yomraspor
|30
|12
|11
|7
|41
|32
|47
|9
|5
|Mardin Fosfat Spor
|30
|12
|11
|7
|37
|29
|47
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|30
|11
|12
|7
|37
|34
|45
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|30
|10
|13
|7
|28
|24
|43
|4
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|30
|10
|11
|9
|46
|34
|41
|12
|10
|Ağrı 1970 Spor
|30
|10
|8
|12
|25
|38
|38
|-13
|11
|Ceyhanspor
|30
|10
|8
|12
|42
|64
|38
|-22
|12
|Kahta 02 Spor
|30
|7
|13
|10
|35
|35
|34
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|30
|8
|10
|12
|33
|37
|34
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|30
|6
|13
|11
|34
|39
|31
|-5
|15
|Tekirdağspor
|31
|6
|12
|13
|41
|48
|30
|-7
|16
|Tokatspor
|30
|6
|7
|17
|21
|56
|25
|-35
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|30
|3
|7
|20
|22
|52
|16
|-30
Fikstür
|18.04.2021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Erzin Spor
|21.04.2021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|0-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|21.04.2021
|Mardin Fosfat Spor
|2-0
|İskenderun Futbol Kulübü
|21.04.2021
|Ceyhanspor
|0-5
|Halide Edip Adıvar
|21.04.2021
|Fethiyespor
|2-0
|Tokatspor
|21.04.2021
|Kahta 02 Spor
|2-1
|Belediye Kütahyaspor
|21.04.2021
|Karaman Belediyespor
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|21.04.2021
|Tekirdağspor
|1-3
|Darıca Gençlerbirliği
|21.04.2021
|Yomraspor
|1-1
|Ağrı 1970 Spor