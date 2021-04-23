Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Tekirdağspor ve Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Tekirdağspor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne? Tekirdağspor, Darıca Gençlerbirliği Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tekirdağspor Darıca Gençlerbirliği Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Namık Kemal Stadı - Tekirdağ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Tekirdağspor Darıca Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Ahmet Resuloğlu(hakem), Mustafa Burak Kuş(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Bayındır(dördüncü Hakem)

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

25. Süleyman Aktaş, 7. Enes Şimşek, 20. Ceyhun Kalıntaş, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 41. Sercan Şaşmaz, 59. Hakan Pehlivan, 77. Güner Okay, 93. Emrah Şenol, 95. Doğukan Çınar



Yedekler

92. Muratcan Eriz, 10. Fatih Çakır, 19. Gökhan Artun, 34. Muhammed Oğuzhan Ceylan, 42. Hüseyin Süre, 99. Mehmet Kağan Çınar



Teknik Sorumlu

Okan Abbas Aydın



Goller

Emrah Şenol,52.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Cankut Atasoy 73.dk, Sarı Kart Hakan Pehlivan 35.dk, Sarı Kart Samet Göker 78.dk, Sarı Kart Ceyhun Kalıntaş 91.dk, Sarı Kart Hüseyin Süre 92.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Cankut Atasoy 80.dk, Hakan Pehlivan 46.dk, Sercan Şaşmaz 80.dk, Enes Şimşek 75.dk



Oyuna Girenler

Hüseyin Süre 80.dk, Fatih Çakır 46.dk, Muhammed Oğuzhan Ceylan 80.dk, Gökhan Artun 75.dk

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

53. Gürkan Hervenik, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 54. Furkan Akın, 56. Hüseyin Seylığlı, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı



Yedekler

58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 23. Onuray Köse, 28. Halil İbrahim Şagar, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 52. Atakan Aybastı, 97. Nebi Tiryakioğlu



Teknik Sorumlu

Osman Kıraç



Goller

Berat Eyüpoğlu,70.dk (h), Baha Kısacık,72.dk (f), Baha Kısacık,74.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 81.dk, Sarı Kart Metin Güler 13.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre Alan 78.dk, Baha Kısacık 78.dk, Erdem Dikbasan 66.dk, Furkan Akın 57.dk



Oyuna Girenler

Onuray Köse 78.dk, Faik Kartal Duran 78.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 66.dk, Nebi Tiryakioğlu 57.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 30 18 7 5 59 32 61 27 2 Nazilli Belediyespor 30 17 6 7 60 29 57 31 3 Fethiyespor 30 16 6 8 53 27 54 26 4 Yomraspor 30 12 11 7 41 32 47 9 5 Mardin Fosfat Spor 30 12 11 7 37 29 47 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 30 11 12 7 37 34 45 3 8 Darıca Gençlerbirliği 30 10 13 7 28 24 43 4 9 Büyükçekmece Tepecikspor 30 10 11 9 46 34 41 12 10 Ağrı 1970 Spor 30 10 8 12 25 38 38 -13 11 Ceyhanspor 30 10 8 12 42 64 38 -22 12 Kahta 02 Spor 30 7 13 10 35 35 34 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 30 8 10 12 33 37 34 -4 14 Karaman Belediyespor 30 6 13 11 34 39 31 -5 15 Tekirdağspor 31 6 12 13 41 48 30 -7 16 Tokatspor 30 6 7 17 21 56 25 -35 17 Yozgatspor 1959 FK 30 3 7 20 22 52 16 -30

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