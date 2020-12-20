Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta maçında Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta maçında Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 14. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Nazilli Belediyespor ile 20.12.2020 13:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tekirdağspor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Tekirdağspor Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 13:00
Tekirdağspor Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri
Onur Bingöl(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Boran Turhan(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)
Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 35. Samet Göker, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 41. Sercan Şaşmaz, 95. Doğukan Çınar, 39. Ramazan Üzer, 7. Enes Şimşek, 17. Uğur Erdoğan, 10. Fatih Çakır, 9. Mehmet Çağlar Çavdar
Yedekler
12. Cihan Bal, 96. Semih Küçük, 42. Hüseyin Süre, 11. Ali Arashan Altuntaş, 20. Ceyhun Kalıntaş, 8. Şamil Ünal, 69. Enis Efe
Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı
Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 53. Tamer Arıcı, 5. Polat Güren, 23. Sefa Korkmaz, 69. Selçuk Hakalmaz, 25. Zafer Özden, 8. Ufukcan Engin, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 54. Murat Can Bölükbaşı, 74. Mert Çapar, 10. Muhammet Ali Aydın
Yedekler
98. Hasan Çayrak, 17. Hasan Demir, 2. Sinan Akgöl, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 16. Berkay Çakır, 35. Aytaç Deniz, 4. Mehmet Ersavaş
Teknik Sorumlu
Hasan Şermet
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|13
|8
|2
|3
|26
|9
|26
|17
|2
|Nazilli Belediyespor
|12
|7
|1
|4
|24
|9
|22
|15
|3
|Belediye Kütahyaspor
|13
|6
|4
|3
|18
|12
|22
|6
|4
|Büyükçekmece Tepecikspor
|13
|5
|5
|3
|21
|14
|20
|7
|5
|Yomraspor
|13
|5
|5
|3
|17
|13
|20
|4
|6
|Darıca Gençlerbirliği
|13
|5
|5
|3
|12
|13
|20
|-1
|7
|Ceyhanspor
|13
|5
|4
|4
|20
|26
|19
|-6
|8
|İskenderun FK
|14
|5
|3
|6
|15
|22
|18
|-7
|9
|Kahta 02 Spor
|13
|4
|5
|4
|18
|14
|17
|4
|10
|Mardin Fosfat Spor
|13
|4
|5
|4
|17
|14
|17
|3
|11
|Tekirdağspor
|14
|4
|5
|5
|17
|15
|17
|2
|12
|Çengelköyspor A.Ş.
|13
|4
|4
|5
|14
|17
|16
|-3
|13
|Ağrı 1970 Spor
|13
|5
|1
|7
|8
|17
|16
|-9
|14
|Karaman Belediyespor
|13
|3
|4
|6
|18
|20
|13
|-2
|15
|Halide Edip Adıvar
|13
|2
|7
|4
|13
|19
|13
|-6
|16
|Tokatspor
|13
|3
|3
|7
|10
|26
|12
|-16
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|13
|2
|5
|6
|8
|16
|11
|-8
Fikstür
|20.12.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|5-0
|Ağrı 1970 Spor
|20.12.2020
|Kahta 02 Spor
|2-2
|Erzin Spor
|20.12.2020
|Karaman Belediyespor
|3-3
|Çengelköyspor A.Ş.
|20.12.2020
|Tekirdağspor
|0-1
|Nazilli Belediyespor
|20.12.2020
|Fethiyespor
|4-0
|Halide Edip Adıvar
|20.12.2020
|Yomraspor
|1-0
|Tokatspor
|20.12.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|0-0
|Darıca Gençlerbirliği
|20.12.2020
|Ceyhanspor
|0-0
|Belediye Kütahyaspor