Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta maçında Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 14. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Nazilli Belediyespor ile 20.12.2020 13:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tekirdağspor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Tekirdağspor Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Namık Kemal Stadı - Tekirdağ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 13:00



Tekirdağspor Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri

Onur Bingöl(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Boran Turhan(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 35. Samet Göker, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 41. Sercan Şaşmaz, 95. Doğukan Çınar, 39. Ramazan Üzer, 7. Enes Şimşek, 17. Uğur Erdoğan, 10. Fatih Çakır, 9. Mehmet Çağlar Çavdar



Yedekler

12. Cihan Bal, 96. Semih Küçük, 42. Hüseyin Süre, 11. Ali Arashan Altuntaş, 20. Ceyhun Kalıntaş, 8. Şamil Ünal, 69. Enis Efe



Teknik Sorumlu

Kaya Tevfik Saygılı

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

92. Zekeriya Topayan, 53. Tamer Arıcı, 5. Polat Güren, 23. Sefa Korkmaz, 69. Selçuk Hakalmaz, 25. Zafer Özden, 8. Ufukcan Engin, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 54. Murat Can Bölükbaşı, 74. Mert Çapar, 10. Muhammet Ali Aydın



Yedekler

98. Hasan Çayrak, 17. Hasan Demir, 2. Sinan Akgöl, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 16. Berkay Çakır, 35. Aytaç Deniz, 4. Mehmet Ersavaş



Teknik Sorumlu

Hasan Şermet

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 13 8 2 3 26 9 26 17 2 Nazilli Belediyespor 12 7 1 4 24 9 22 15 3 Belediye Kütahyaspor 13 6 4 3 18 12 22 6 4 Büyükçekmece Tepecikspor 13 5 5 3 21 14 20 7 5 Yomraspor 13 5 5 3 17 13 20 4 6 Darıca Gençlerbirliği 13 5 5 3 12 13 20 -1 7 Ceyhanspor 13 5 4 4 20 26 19 -6 8 İskenderun FK 14 5 3 6 15 22 18 -7 9 Kahta 02 Spor 13 4 5 4 18 14 17 4 10 Mardin Fosfat Spor 13 4 5 4 17 14 17 3 11 Tekirdağspor 14 4 5 5 17 15 17 2 12 Çengelköyspor A.Ş. 13 4 4 5 14 17 16 -3 13 Ağrı 1970 Spor 13 5 1 7 8 17 16 -9 14 Karaman Belediyespor 13 3 4 6 18 20 13 -2 15 Halide Edip Adıvar 13 2 7 4 13 19 13 -6 16 Tokatspor 13 3 3 7 10 26 12 -16 17 Yozgatspor 1959 FK 13 2 5 6 8 16 11 -8

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