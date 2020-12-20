Pendik'te zabıta ve vatandaşlar arasında tuvalet krizi!Bursa'da hayvan vahşeti! Sokak köpeğini başından vurdu: Sebebi ise çileden çıkarttıBereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGençlerbirliği, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuDövüş Kulübü için dişlerini kırdırdı, çektiği film yüzünden Çin'e girmesi yasaklandı! İşte Brad Pitt'in ilk kez duyacağınız bilinmeyenleri...AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı!Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Pele, Lionel Messi'yi tebrik ettiEser Yenenler 'bol bol üreyin' demişti! İbrahim Büyükak arkadaşını dinledi...Bucaspor 1928 3 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuABD'de tıp merkezinde aşı skandalı: ''Şırınga pistonu aşağı itilmiş''
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta maçında Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta maçında Tekirdağspor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tekirdağspor ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  14. hafta maçında Tekirdağspor sahasında Nazilli Belediyespor ile 20.12.2020 13:00'da karşılaştı. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tekirdağspor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Namık Kemal Stadı - Tekirdağ stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Tekirdağspor  Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Namık Kemal Stadı - Tekirdağ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 13:00

Tekirdağspor Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri
Onur Bingöl(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Boran Turhan(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
25. Süleyman Aktaş, 61. Bülent Kancıoğlu, 35. Samet Göker, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 41. Sercan Şaşmaz, 95. Doğukan Çınar, 39. Ramazan Üzer, 7. Enes Şimşek, 17. Uğur Erdoğan, 10. Fatih Çakır, 9. Mehmet Çağlar Çavdar

Yedekler
12. Cihan Bal, 96. Semih Küçük, 42. Hüseyin Süre, 11. Ali Arashan Altuntaş, 20. Ceyhun Kalıntaş, 8. Şamil Ünal, 69. Enis Efe

Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 53. Tamer Arıcı, 5. Polat Güren, 23. Sefa Korkmaz, 69. Selçuk Hakalmaz, 25. Zafer Özden, 8. Ufukcan Engin, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 54. Murat Can Bölükbaşı, 74. Mert Çapar, 10. Muhammet Ali Aydın

Yedekler
98. Hasan Çayrak, 17. Hasan Demir, 2. Sinan Akgöl, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 16. Berkay Çakır, 35. Aytaç Deniz, 4. Mehmet Ersavaş

Teknik Sorumlu
Hasan Şermet

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor138232692617
2Nazilli Belediyespor127142492215
3Belediye Kütahyaspor136431812226
4Büyükçekmece Tepecikspor135532114207
5Yomraspor135531713204
6Darıca Gençlerbirliği13553121320-1
7Ceyhanspor13544202619-6
8İskenderun FK14536152218-7
9Kahta 02 Spor134541814174
10Mardin Fosfat Spor134541714173
11Tekirdağspor144551715172
12Çengelköyspor A.Ş.13445141716-3
13Ağrı 1970 Spor1351781716-9
14Karaman Belediyespor13346182013-2
15Halide Edip Adıvar13274131913-6
16Tokatspor13337102612-16
17Yozgatspor 1959 FK1325681611-8

Fikstür

20.12.2020Büyükçekmece Tepecikspor5-0Ağrı 1970 Spor
20.12.2020Kahta 02 Spor2-2Erzin Spor
20.12.2020Karaman Belediyespor3-3Çengelköyspor A.Ş.
20.12.2020Tekirdağspor0-1Nazilli Belediyespor
20.12.2020Fethiyespor4-0Halide Edip Adıvar
20.12.2020Yomraspor1-0Tokatspor
20.12.2020Yozgatspor 1959 FK0-0Darıca Gençlerbirliği
20.12.2020Ceyhanspor0-0Belediye Kütahyaspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT