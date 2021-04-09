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  3. Teknik Direktör Aybaba'dan Akhisarspor değerlendirmesi "Hedefe giden yolda önemli bir karşılaşma"

Teknik Direktör Aybaba'dan Akhisarspor değerlendirmesi "Hedefe giden yolda önemli bir karşılaşma"

Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Akhisarspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kazanmak istediklerini söyleyen Aybaba, Akhisarspor maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarının altını çizdi.

Teknik Direktör Aybaba'dan Akhisarspor değerlendirmesi "Hedefe giden yolda önemli bir karşılaşma"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, yarın Akhisarspor'a konuk olacakları 29. hafta maçını kazanmak istediklerini söyledi. Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisarspor maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

"BİZİM KUPA HEDEFİMİZ VAR"

Geçen hafta 2-0 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçının, coşkularını arttırdığını dile getiren Aybaba, şunları kaydetti: "Bazı maçlarda takılabiliriz. Eskişehirspor maçı gibi bir müsabaka daha yaşayabiliriz. Bizim kupa hedefimiz var. Maç analizlerini doğru yaptık. En kötü 6 galibiyet, 2 beraberlik düşünüyorduk. Beraberliği çok erken aldık. Milli maç arası bizim için çok iyi oldu. Eğer hemen maç olsaydı, belki bu kadar çabuk toparlanamazdık. Bence her şey güzel gidiyor. Akhisarspor maçı zor ve hedefe giden yolda önemli bir karşılaşma. Akhisarspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Teknik Direktör Aybaba'dan Akhisarspor değerlendirmesi "Hedefe giden yolda önemli bir karşılaşma"

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