TEKNOFEST'e davet edilen Elon Musk’tan yanıt: Sabırsızlıkla bekliyorum!

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kendisini Teknofest'e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından teşekkür etti. ABD'li milyarder Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu "X'ten" yayımladığı mesajda, "Teknofest'te yarışan tüm takımları kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise daveti için teşekkür ederim. Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'DEKİ TÜRKEVİNDE ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etmiş ve Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etmişti.

ERDOĞAN'DAN YANIT GECİKMEDİ: SENİ GÖRMEKTEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYACAĞIZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine Teknofest daveti için teşekkür eden Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a sosyal medya aracılığı ile yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Elon Musk, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.