Teknoloji sınıflarının kurulacağı iller açıklandı!

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın katımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtılan “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında kırsalda kurulacak teknoloji sınıfları bir hayli ilgi gördü.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere atılan yeni adım ile köylerde yaşayan öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla toplam 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak.

Sınıflarda öğrencilere kodlama da dahil çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Bu sınıflar aynı zamanda EBA Destek Noktaları olarak da kullanılabilecek.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;



“Türkiye Vodafone Vakfı ile 5 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin içeriğini her geçen gün genişletmenin ve derinleştirmenin haklı mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Proje kapsamında ülkemizin her köşesinden 7-14 yaş arası çocuklarımıza kodlama öğretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda kodlama bilmek okuma yazma bilmek kadar önemli hale gelecek. Bugüne kadar 81 ilde 120 binin üzerinde çocuğumuza 21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden biri olan kodlamayı öğretmek için ulaştık. Maalesef, Covid-19 salgını birçok alanı etkilediği gibi örgün eğitimi de derinden etkiledi ve çevrimiçi ortamda verilen eğitim faaliyetlerinin başlaması ile eğitimde fırsat eşitliğini de her zamankinden daha çok tartışmaya başladık. Bu bağlamda bizler de çevrimiçi eğitime erişim konusunda dezavantajlı olan çocuklarımıza fırsat eşitliği yaratabilmek amacıyla ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizin kapsamını genişletiyor ve 30 köy okulumuzda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıyor olacağız. Böylece eğitime ve teknolojiye erişimi tüm çocuklarımız için artırmak istiyoruz. Bu gelişmeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası gibi anlamlı bir zaman diliminde paylaşmaktan da ayrıca mutluluk duymaktayız.”

30 ŞEHİRDE KURULACAK

İşte teknoloji sınıflarının kurulacağı iller;

Adana, Burdur, Hatay, Ardahan, Hakkari, Kars, Şırnak, Tunceli, Van, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Ankara, Çankırı, Karaman, Sivas, Bolu, Amasya, Ordu, Trabzon, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli.