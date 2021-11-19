Cep telefonu modellerinden son model televizyonlara, sezonun popüler ürünleri robot süpürgelerden her evin ihtiyacı beyaz eşyalara, tüm elektrikli ve elektronik ürünler, cazip Black Friday indirimleri ile alışveriş meraklılarına sunuluyor. Milyonlarca kişi Teknosa'nın tekno cuma indirimlerinin ne zaman başladığını merak ediyor. Bu bağlamda, Teknosa Tekno Cuma indirimleri başladı mı? Tekno Cuma indirimleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

TEKNOSA TEKNO CUMA İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

Teknosa tekno cuma indirimleri 19-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Şirketin yaptığı açıklamaya göre kasım ayı boyunca yapılan kampanyalar Tekno Cuma ismiyle daha da çeşitlendirildi ve indirim fırsatları yükseltildi.

TEKNO CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

69 ilde satış yapan mağazaları ve online satış üzerinden 19-28 Kasım tarihleri arasında indirim kampanyası düzenleyecek olan Teknosa; televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan tablete, ev aletlerinden aksesuarlara her kategoride her gün indirimler gerçekleştirilecek. Aktif TeknoClub üyelerini ise ekstra fırsatlar bekliyor. 25 Kasım tarihine kadar yaptıkları alışverişlere göre ek 600 TL'ye varan indirim fırsatları mevcut.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bu yıl Black Friday 26 Kasım 2021 Cuma gününe denk geliyor. Birçok alışveriş firması ilgili hafta boyunca indirim kampanyaları gerçekleştirecekler. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe Black Friday denir. Kara Cuma günü 1932 yılından bu güne Noel'in alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Çok erken saatte açılan mağazalar, geç saatte kapanırlar. Beklenmeyecek derecede fazla satış gerçekleştirilir.