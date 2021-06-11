Telafi eğitim nasıl olacak 2021? Telafi eğitime hangi dersler olacak?

Koronavirüs vakalarının yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte yüz yüze eğitim de başladı. Öğrenciler haftada 2 gün okullarda eğitim görüyor. Uzaktan eğitim sürecinin telafisi de Temmuz ayında yüz yüze yapılacak. İşte Telafi eğitim ne demek? Telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak 2021? Telafi eğitime katılmak zorunlu mu? sorularının detaylı yanıtları.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK 2021?

Telafi eğitim kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecidir. Telafi eğitim ile öğrenciler duygusal açıdan destekleneceği gibi derslerde takıldıkları her şeyi de öğretmenlerine sorup eksiklerini tamamlayabilecekler.

Ardından da Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Gönüllü öğretmenle rile yürütülecek programda çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

5 Temmuz'da başlayacak Telafi eğitime Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyeler de destek olacak. Milli Eğitim Müdürlükleri'nin kontrolünde, öğrenciler yaz ayı boyunca kamplar ve açık alanlarda etkinlikler yapabilecek.

Şehir kısıtlamasının olmayacağı eğitimde İzmir'deki bir öğrenci dilerse İstanbul'daki telafi eğitime katılabilecek.

TELAFİ EĞİTİMDE HANGİ DERSLER OLACAK?

MEB 18 Haziran'da karneleri dağıtacak. İsteyen öğrenciler de 2 Temmuz'a kadar yüz yüze eğitim görebilecek. Telafi eğitime katılan öğretmenlere ek ücret verilecek. Eğitim zorunlu olmayacağı gibi dileyen öğrenciler katılabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada ''Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi.

Selçuk, 1’den 2’ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. 3 ve 4. sınıfları ise İlkokullarda Yetiştirme Programı ‘İYEP’ ile destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.