Pandemi süreci eğitim alanında bir dizi tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirdi ve bu kapsamda uzaktan eğitim sürecine geçildi. Yapılan açıklamalarda telafi uygulamasının sinyalleri verilmişti. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde telafi süreci ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamaları sonrasında Telafi eğitimi nedir 2021? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. Yanıtları sizler için derledik...

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan hesabından son dakika açıklamalarında bulunarak telafi eğitimleri hakkında bilgi verdi. Telafi eğitimlerinin başlayacağının açıklanması sonrasında milyonlarca öğrenci ve veli tarafından uygulamanın detayları araştırılmaya başladı. Eğitimde telafi uygulaması; eksiklerin giderilmesi adına üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilmesi demektir. Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti. Bu uygulama ile öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek. Telafi uygulaması ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi hedefleniyor.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Telafi eğitimlerinin Haziran ayı itibarıyla başlaması hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu ve paylaşımında "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerine yer verdi.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul ve kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak. Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.