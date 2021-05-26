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Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koornavirüs salgınıyla mücadele süreci kapsamında, bir yıldan uzun süre eğitim hayatlarına ara vermek zorunda kalan öğrenciler için telafi eğitimi yapılacağını duyurdu. Peki Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021? Detaylar haberimizde...

Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, başta sağlık olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Eğitimi de sarsan virüs, küresel çapta öğrencilerin okula gitmesinin önüne geçerken ülkemizde de bir yılı aşkın süredir devam eden uzaktan eğitim, salgının kontrol altına alınmasıyla, yerini yüz yüze eğitime bırakıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, derslerden geri kalan öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları adına, yaz sezonunda da devam edecek telafi eğitimlerinin başlayacağını duyurdu. Peki Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021? İşte detaylar...

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi olmamakla birlikte kısmi ve hızlandırılmış eğitim süreci anlamına geliyor.

Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan, kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

TELAFİ EĞİTİMİ OLACAK MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 yılının ilk zamanlarında, yaz aylarında telafi eğitimi yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından tüm öğrenci, öğretmen ve veliler, yeni bir açıklama ile birlikte telafi eğitimi zamanının duyurulmasını beklerken beklenen açıklama nihayet geldi. 

Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasına hazır olduklarını dile getirerek, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle  akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını dile getirdi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak."

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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