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  3. Telefonuna indirdiği program 77 bin liraya mal oldu: Adına kredi çekildi, borç batağına saplandı!

Telefonuna indirdiği program 77 bin liraya mal oldu: Adına kredi çekildi, borç batağına saplandı!

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ikamet eden bir vatandaş, telefonuna indirdiği uygulama yüüznden borç batağına saplandı. 77 bin lira dolandırılan vatnadaş, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu ancak 4 aydır sonuç alamadı.

Telefonuna indirdiği program 77 bin liraya mal oldu: Adına kredi çekildi, borç batağına saplandı!

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşayan G.A. isimli bir vatandaş, telefonuna indirdiği uygulama aracılığıyla 77 bin lira dolandırıldı. Hem telefonundan olan hem de adına kredi çekilen vatandaş 4 aydır, dolandırıcıların harcadığı kredinin borcunu ödüyor. 

TELEFONU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli vatandaş, internet üzerinden telefonuna program indirdi. Bir süre sonra indirilen programın telefondan kaybolduğunu fark eden G.A.’nın telefonu yavaşlamaya başladı. Telefonu kullanamayacak duruma gelen G.A., teknik servise giderek yardım istedi.

Telefonuna indirdiği program 77 bin liraya mal oldu: Adına kredi çekildi, borç batağına saplandı!

36 AY VADELİ 77 BİN LİRA KREDİ ÇEKİLMİŞ

Yapılan incelemede telefona virüs bulaştığını öğrenen şahıs, kendisini uyaran servisçinin ardından maaşını aldığı bankadaki hesabını kontrol etti. Hesabından 36 ay taksitle 77 bin lira kredi çekildiğini gören G.A., Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.Telefonuna indirdiği program 77 bin liraya mal oldu: Adına kredi çekildi, borç batağına saplandı!

BAHİS SİTESİNE AKTARILAN 40 BİN LİRAYI KURTARDI

Çekilen kredi ile neye uğradığını şaşıran ve parasının peşine düşen G.A., bahis sitesine aktarılan paranın bir kısmını kurtarmayı başardı.

Telefonuna indirdiği program 77 bin liraya mal oldu: Adına kredi çekildi, borç batağına saplandı!

DOLANDIRICI, ELEKTRİK BORCUNU ÖDEMİŞ

Geri kalan 37 bin TL civarındaki parasının da Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda farklı dönemlerde elektrik borcunun ödendiğini tespit eden G.A., akaryakıt istasyonundaki Hasan E., isimli yetkili ile görüşerek parasının iade edilmesini talep etti.

Telefonuna indirdiği program 77 bin liraya mal oldu: Adına kredi çekildi, borç batağına saplandı!

Yaşadığı olay karşısında mağdur olan G.A., yaklaşık 4 aydır parasının ödenmesini bekliyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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