Telefonuna indirdiği program 77 bin liraya mal oldu: Adına kredi çekildi, borç batağına saplandı!

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşayan G.A. isimli bir vatandaş, telefonuna indirdiği uygulama aracılığıyla 77 bin lira dolandırıldı. Hem telefonundan olan hem de adına kredi çekilen vatandaş 4 aydır, dolandırıcıların harcadığı kredinin borcunu ödüyor.

TELEFONU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli vatandaş, internet üzerinden telefonuna program indirdi. Bir süre sonra indirilen programın telefondan kaybolduğunu fark eden G.A.’nın telefonu yavaşlamaya başladı. Telefonu kullanamayacak duruma gelen G.A., teknik servise giderek yardım istedi.

36 AY VADELİ 77 BİN LİRA KREDİ ÇEKİLMİŞ

Yapılan incelemede telefona virüs bulaştığını öğrenen şahıs, kendisini uyaran servisçinin ardından maaşını aldığı bankadaki hesabını kontrol etti. Hesabından 36 ay taksitle 77 bin lira kredi çekildiğini gören G.A., Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

BAHİS SİTESİNE AKTARILAN 40 BİN LİRAYI KURTARDI

Çekilen kredi ile neye uğradığını şaşıran ve parasının peşine düşen G.A., bahis sitesine aktarılan paranın bir kısmını kurtarmayı başardı.

DOLANDIRICI, ELEKTRİK BORCUNU ÖDEMİŞ

Geri kalan 37 bin TL civarındaki parasının da Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda farklı dönemlerde elektrik borcunun ödendiğini tespit eden G.A., akaryakıt istasyonundaki Hasan E., isimli yetkili ile görüşerek parasının iade edilmesini talep etti.

Yaşadığı olay karşısında mağdur olan G.A., yaklaşık 4 aydır parasının ödenmesini bekliyor.