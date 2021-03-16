Televizyon programcısı Erman Orçun Yılmaz kalp krizi geçirdi

Orçun ve Nuri ikilisi tarafından yapılan "Kankiler" programından Erman Orçun Yılmaz, bugün sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Olayın ardından Pendik'te özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakımda makineye bağlı olarak hayat mücadelesi veriyor.

KALP MASAJI İLE HAYATA GERİ DÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan Erman Orçun Yılmaz'ın kalp masajıyla hayata geri döndürüldüğü edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

(HABERTÜRK)