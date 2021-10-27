TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolunda ilginç anlar! Sürücüler kaldırımdan giderek yayalardan yol istedi!​​​​​​​

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolunda sürücüler, araçlarıyla yoğun trafik nedeniyle kaldırımdan gitmeye başladı.

Kaldırımdaki yayalardan korna çalarak yol isteyen sürücüler için Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri denetimlere başladı.

Ekipler, kaldırımda yayalardan yol isteyen sürücüleri durdurdu.

SÜRÜCÜLER KALDIRIMDA KORNA ÇALARAK YOL İSTEDİ

Sürücülere "Araçları kamunun veya kişilere zarar verecek şekilde sürmek" ve "Trafik levhalarına uymamak" suçlarından para cezası kesildi. Bu arada, servis sürücüsünün kaldırımda giden yayadan korna çalarak yol istemesi kameraya yansıdı.

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"EZİLME TEHLİKESİ İLE KARŞILAŞTIM"

O sırada kaldırımdan geçen vatandaş Yusuf Bilgin, "Yaklaşık 1 aydır yürümek için bu güzergahı kullanıyorum. Malum İstanbul, her yerde trafik var ama kaç defa ezilme tehlikesi ile karşılaştım. Kaldırımdasınız, telefona bakıyorsunuz. Saniyelik oluyor. Bir de öyle bir korna ile geliyorlar ki, kaldırımda yürüyorsun ne yapacağını şaşırıyorsun. Buna kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. Arkadan bir de inanılmaz hızla geliyorlar. Daha önce bunların fotoğrafını çektim, gönderecektim, fırsat olmadı. Neyse ki, siz denk geldiniz. Kaldırımdan gidiyorsun bari yavaş git. İnsanları korkutmadan git. Kurallara tamamen aykırı bir durum. Belediye otobüsleri de var" dedi.

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