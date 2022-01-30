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  3. TEM otoyolunda peş peşe iki kaza! 7 araç birbirine girdi...

TEM otoyolunda peş peşe iki kaza! 7 araç birbirine girdi...

Gece 00.15 'te peş peşe yaşanan iki kazanın ardından 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Otoyolda trafik oluşurken polis ekipleri soruşturma başlattı.

TEM otoyolunda peş peşe iki kaza! 7 araç birbirine girdi...

Gece 00.15'te TEM Otoyolu Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'ndan Otogar yönüne seyir halinde olan 34 EOB 096 plakalı otomobil, önünde seyreden 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi.

TEM otoyolunda peş peşe iki kaza! 7 araç birbirine girdi...


İlk kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenler 112 Acil, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsten çıkardıkları 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. 4 yaralının sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtildi. İlk kazada araç içinde sıkışanları kurtardığını söyleyen Sinan Yurdagül, “Abi Cevatpaşa'dan çıktık otogar istikametine doğru gidiyordum arabanın farlarının bize doğru dönük olduğunu gördüm. Otobüs durmuştu bizde insaniyet namına durduk elimizden geleni yaptık. Camını kırdık içindeki yaralıları çıkardık. İçinde hamile bayanlar falan olduğunu söyleyince panik yaptık. Allaha şükür hepsi sağlıklı hastaneye gönderdiler durumları iyiymiş öyle söyledi ambulanstakiler en az bildiğim kadarıyla. İçinde 8 kişiydi diye söylediler. 2 çocuk, 1 yaşlı teyze, 2'de erkek 7 - 8 kişilerdi. Ön camı açtık. Levye, çekiç bir şekilde kırdık” şeklinde bilgi aktardı.

TEM otoyolunda peş peşe iki kaza! 7 araç birbirine girdi...


50 METRE GERİDE İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Otogar istikametinde gerçekleşen kazanın ardından ekiplerin çalışmaları devam ederken 50 metre geride ikinci bir kaza meydana geldi . Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen Y.T. idaresindeki 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, kaza nedeniyle yavaşlayan önündeki 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasarın meydana geldiği görülürken ikinci kazada kimsenin yaralanmadığı açıklandı. Aynı istikamette kaza yapan 7 araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otogar istikametinde yoğunluk oluşurken, çevreye saçılan cam parçalarını yol bakım ekipleri temizlemeyerek yolun normale dönmesini sağladı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

TEM otoyolunda peş peşe iki kaza! 7 araç birbirine girdi...

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