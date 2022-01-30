TEM'de art arda iki kaza! 7 araç birbirine girdi! ​​​​​​​

Kaza 00.15’te TEM Otoyolu Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda meydana geldi.

TEM Otoyolu'ndan Otogar istikametine seyir halinde olan 34 EOB 096 plakalı otomobil, önündeki 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan minibüs taklalar atarak devrildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsteki 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. 4 yaralının sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

"İNSANİYET NAMINA DURUP YARDIM ETTİK"

İlk kazada araç içinde sıkışanları kurtardığını söyleyen Sinan Yurdagül, “Abi Cevatpaşa’dan çıktık otogar istikametine doğru gidiyordum arabanın farlarının bize doğru dönük olduğunu gördüm. Otobüs durmuştu biz de insaniyet namına durduk elimizden geleni yaptık. Camını kırdık içindeki yaralıları çıkardık. İçinde hamile bayanlar falan olduğu söylenince panik yaptık. Allaha şükür hepsi sağlıklı hastaneye gönderdiler durumları iyiymiş öyle söyledi ambulanstakiler bildiğim kadarıyla. İçinde 8 kişiydi diye söylediler. 2 çocuk, 1 yaşlı teyze, 2 de; erkek 7 - 8 kişilerdi. Ön camı açtık. Levye, çekiç bir şekilde kırdık” şeklinde konuştu.

AYNI DAKİKALARDA BİR KAZA DAHA

Otogar istikametinde meydana gelen ilk kazanın ardından 50 metre geride de ikinci kaza yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu Y.T. idaresindeki 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, kaza nedeniyle yavaşlayan 4 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken kimse yara almadı.

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Aynı istikamette kazaya yapan 7 otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otogar istikametinde yoğunluk oluşurken yol bakım ekipleri olay yerini temizleyerek trafiğin normal akışının devamını sağladı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.