TEM'de korkunç kaza! Tır sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti
TEM Otoyolu'nda sabah saat 06.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Yolda seyir halindeki bir tırın önündeki kamyona arkadan çarpmasıyla oluşan kazada araç içinde sıkışan tır sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışmaları devam ediyor.
TEM'de korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkii İstanbul istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybederken devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İtfaiye ekiplerinin ölen TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışması sürüyor.
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