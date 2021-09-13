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  3. Temel ihtiyaç destek kredisinde yapılandırma fırsatı! 36 ay daha uzatma imkanı

Temel ihtiyaç destek kredisinde yapılandırma fırsatı! 36 ay daha uzatma imkanı

Kamu bankaları korona döneminde vatandaşlara düşük faizli temel ihtiyaç destek kredisi alma imkanı tanımıştı. 6 ay geri ödemesiz olarak alınan kredilerini ödeyemeyen vatandaşlar yeni gelen hizmet sayesinde şimdi de yapılandırılabilecek.

Temel ihtiyaç destek kredisinde yapılandırma fırsatı! 36 ay daha uzatma imkanı

Korona nedeniyle nakit konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar 0.49 faiz oranıyla kamu bankalarından temel ihtiyaç kredisi alma fırsatı yakalamıştı.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın verdiği bu krediler 36 ay şekilde 6 ay geri ödemesiz 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeniyor. %0.49 faiz oranıyla 3,5,7.5,10 bin liraya kadar verilmişti.

Düşük faizli temel ihtiyaç destek kredisi aylık 5 bin liranın altında geliri olduğunu beyan eden kişilere çıkmıştı.

Temel ihtiyaç destek kredisinde yapılandırma fırsatı! 36 ay daha uzatma imkanı

KAMU BANKALARINDAN YAPILANDIRMA SEÇENEKLERİ

Kredilere ilişkin kamu bankaları yapılandırma seçeneğini sunmaya başladı. Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandıracaklar 18 ile 36 ay arasında vadesini uzatabiliyor. Bu şekilde taksit miktarı daha da düşerken faiz oranı ise %1.42’ye yükseliyor.

İnternet bankacılığı veya akıllı telefonlarda mobil bankacılık üzerinden yapılandırma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Menü kısmından 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği tercih edilince BTİDK Vade Uzatımı işaretlenerek ilgili kredi seçimi yapılarak 18 veya 36 ay arasında istenilen vade dilimi seçilerek yapılandırma işlemi tamamlanıyor.

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