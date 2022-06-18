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  3. Temel Karamollaoğlu'ndan HDP açıklaması! Altılı masadaki durumu anlattı, HDP seçmenine sinyal çaktı: "Aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum"

Temel Karamollaoğlu'ndan HDP açıklaması! Altılı masadaki durumu anlattı, HDP seçmenine sinyal çaktı: "Aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin altılı masanın bir parçası olmadığını dile getirirken HDP seçmenine çağrı yaparak," HDP'nin oylarının, özellikle seçmeninin aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan HDP açıklaması! Altılı masadaki durumu anlattı, HDP seçmenine sinyal çaktı: "Aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum"

Altılı masanın bileşenlerin olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir Platformu Başkanları ile bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. HDP seçmeninden destek isteyen açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu'nun sözleri siyaset gündemine meşgul edebilir. 

Temel Karamollaoğlu'ndan HDP açıklaması! Altılı masadaki durumu anlattı, HDP seçmenine sinyal çaktı: Aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum

HDP'NİN OYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

HDP'nin altılı masanın gündemine gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, HDP'nin gündemlerine gelmeyeceğini dile getirerek, bu konuyu konuşmadıklarını söyledi. Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

" Şu anda gündemimizde yok ama HDP diye parti var mı? Var. Yüzde 10'un üzerinde oyu var mı? Var. Seçimlerde bunun etkisi olacak mı? Mutlaka etkisi olacak. Partilerin onunla ilgili, onlarla bir irtibatı olabilir ama bu 6'lı masanın bu meseleyle ilgilendiği manasına, 6'lı masanın ortağı olduğu manasına hiç gelmez. Hiçbir zaman olmadı."

Temel Karamollaoğlu'ndan HDP açıklaması! Altılı masadaki durumu anlattı, HDP seçmenine sinyal çaktı: Aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum

HDP SEÇMENİNE SESLENDİ

Bunun özellikle gündeme getirilmek istendiğini savunan Karamollaoğlu, "HDP'nin oylarının, özellikle seçmeninin aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar bizim vatandaşımız, beraber oturuyoruz, beraber kalkıyoruz. HDP milletvekili Mecliste var mı? Var. Her ilde var mı? Birçok ilde var. Biz bunları yok sayamayız. HDP, 6'lı masanın bir parçası değil." dedi. 

(AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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