Temel Karamolloğlu, terör örgütü bağlantıları tespit edilen İBB çalışanları için konuştu, İçişleri Bakanlığını yok saydı: Ben bunlara itibar etmiyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TVNET'te Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlandıran Temel Karamolllaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığı iddiaları hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"BAKANLIĞIN İDDİALARINA NASIL GÜVENECEĞİM"

Hüseyin Karagöz'ün İçişleri Bakanlığının terör örgütü bağlantılı 557 personelin İBB'de çalıştığına dair tespitini sorması üzerine Temel Karamolllaoğlu, "Kusura bakmasınlar, bunlara itibar etmiyorum. Neden? İçişleri Bakanlığı beni PKK'yla sözleşme yapmakla itham etti. 'İmzaladı' dedi. Benim ismimin karşısında koydular, 'Pasaport verilemez' diye. Pasaport almaya gittiğim zaman insanlar baya bir endişe içindeler. Baktım, ne oldu? 2Size pasaport veremeyiz kusura bakmayın.' Neden? Sizin isminizin karşısında terör yazıyor. Üç gün sonra şartlar değişti. Hemen pasaportu verdiler. Ben şimdi İçişleri Bakanlığının bu tip iddialarına nasıl güveneceğim" dedi.

"SADECE BİR İTHAM OLARAK GÖRÜRÜM"

Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Var mı? 500 kişi. Hemen gidecek bunların tamamını mahkemeye verecek. Bir insan suç işlemiş, cezasını çekmişse o insan eğer belli görevler için tahdit varsa zaten onun dışında her yer çalışabilir. Engel yoktur ama bir insan itham ile edilmemiş, kendisine bir dava açılmamışsa ben bunu sadece bir itham olarak görürüm. Hüküm giymişse hapistedir şimdi. Eğer bir insan cezasını yatıp çıkmışsa bu tip iddialar doğrudan doğruya hukuk nezdinde gündeme getirilir. "

"BEN GÖREV VERMEM"

Karagöz'ün "Böyle kişilere görev verir misiniz?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu," Ben görev vermem belki. Şuanda sarıldıkları tek şey bu" dedi.