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  3. Temizlenmeyen halılar koronavirüs riski taşıyor!

Temizlenmeyen halılar koronavirüs riski taşıyor!

Halıların virüsün yayılmasında önemli bir etki oluşturduğunu dile getiren Türkiye Halı Yıkamacılar Konfederasyon Genel Başkanı, "Mikrobu en çok barındıran yer halılardır. Bu sebeple vatandaşlarımız halılarını periyodik aralıklarla yıkamalıdır" diye konuştu.

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21 Mart 2020 Cumartesi 12:55

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