Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX TV'nin sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim bu hafta kim kazandı? En iyi temizliği yapmaya aday olan 5 kişi, Kadir Ezildi'nin yardımı ile her hafta kirli evleri temizliyor. Peki Temizlik Benim İşim bu hafta kim kazandı? 23 Ekim Temizlik Benim İşim kim birinci oldu?

“En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.

Büyük ödülü almak için kıyasıya rekabet eden 5 yarışmacı rakiplerinden daha iyi temizlik yapmaya çalışıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 23 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim'de yarışmacılar ve Kadir Ezildi'den aldığı puanlarla bu haftanın birincisi olacak isim 23 Ekim'de açıklanacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM KAZANDI?

Temizlik Benim İşim'de haftanın kazanını 23 Ekim Cuma günü belli olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 16 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

16 Ekim Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın biricincisi Gülnur oldu ve 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek “ailemizin çocuğu” olmayı başardı. Özlü sözleri, esprili üslubu ve günlük yaşamdaki maceralarıyla o artık bir fenomen!

Kadir Ezildi’nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller! Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar! Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar!

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor. Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası! Çamaşır suyuyla ilişkisini “Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum” diyerek açıklıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu…

Temizlik Benim İşim! diyorsanız yarışmaya katılmak ve büyük ödülü almak için yukarıda yer al formu doldurmanız yeterli olacak..