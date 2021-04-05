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  3. Temizlik için gittiği evden 200 bin liralık mücevher çaldı!

Temizlik için gittiği evden 200 bin liralık mücevher çaldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündelik temizlikçi olarak çalışan kadın temizlik yapmak için girdiği evde hırsızlık yaptı.

Temizlik için gittiği evden 200 bin liralık mücevher çaldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündelik temizlikçi olarak çalışan kadın, temizlik yaptığı evden çaldığı değerli eşyalar dudak uçuklattı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Çiftlik Mahallesinde Ş.Y. isimli şahıs "evinden değeri yaklaşık 200 bin TL olan 2 adet pırlanta kol saati, 2 adet altın kolye, 1 adet pırlanta yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 adet elmas kolyesinin çalındığını Jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Bodrum Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti. Evinde incelemeler yapan ve eve giren çıkanları takip eden ekipler eve temizliğe gelen Z.S'yi takibe aldı. Temizlikçinin eşyaları çaldığını tespit eden jandarma ekipleri Z.S'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan arama çalışmalarından tüm değerli eşyaları ele geçiren jandarma ekipleri Z.S.'yi ise gözaltına alarak adli işlem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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