Temizlik işçilerinin iş bıraktığı söyleniyordu! Başkan Ahmet Cin: "İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır"

Bugün Pendik Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan kişiler bağlı oldukları sendikanın kendileriyle hiçbir iş sözleşmesi yapmadıklarını iddia ederek iş bırakma eylemi başlattılar. Yaşanan bu olay sonrası Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin "Sendikanın da haberi olmaksızın iş bırakma eylemi girişiminde bulundular." dedi.

Eylem sonrası açıklama yapan Ahmet Cin "Pendik Belediyesi temizlik işçilerimizden bazıları, siyaseti şiddetle kirletmek isteyenlerin tahrikleriyle toplu sözleşme, iş barışı, görev bilinciyle bağdaşmayan bir eylemde bulunmuşlardır. Bu arkadaşlar, bu haksız ve tutarsız eylemin parçası olmak istemeyen diğer çalışanları zor kullanarak engellemeye çalışmışlardır. Kendi siyasi görüşleriyle yönetilen belediyelerde aylardır devam eden grevlerle ilgilenmeyen bazı siyasiler bu eylem üzerinden siyaset devşirmeye çalışmışlardır. Öncelikle ifade etmek isterim ki İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır.

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SENDİKA İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Belediyemiz, işçilerimize en iyi şartları sunmak üzere 21 Ekim’de işçilerimizi temsil eden sendika ile sözleşme imzalamıştır. İmzaladığımız bu sözleşmeye göre 2022 Temmuz ayından geçerli olmak üzere İlk 6 ay için yevmiyelere %80 zam yapılmış, yol bedelleri %321, yemek bedelleri %430, yakacak yardımı %90, bayram yardımı %110, ilk yıl için ikramiye %100, ikinci yıl için %130 oranında artırılmış, 2023 Ocak ayından itibaren 2024 Temmuz ayı sözleşme sonuna kadar 6 aylık periyodlarla enflasyon oranında zam yapılması sözleşmeyle karar altına alınmıştır.

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TAHRİK SONUCU EYLEM BAŞLATILDI

İşçilerimizle yapılan bu sözleşmeye rağmen, 2 Kasım Çarşamba günü tahrik sonucu ortaya çıktığını değerlendirdiğimiz bir eylem başlatılmıştır. Çalışanlarımızın çoğunluğu çalışmaya devam etmek isterken bu haksız eylemi başlatanlar tarafından tehditle engellenmeye çalışmışlardır. Temizlik işçilerimiz bu engellemeye rağmen işlerini devam ettirmek üzere çalışma alanlarında görevlerinin başına dönmüştür. Toplu sözleşmeyle yapılan mutabakat ve anlaşmaya rağmen kışkırtılan bazı işçilerimiz siyasete şiddet dilini hakim kılmak isteyenler tarafından siyasi bir araca dünüştürülmeye çalışılmaktadır. Mevzu, sükunet, hak ve hukuk çerçevesinde takip edilmektedir. Aksatılmaya çalışılan temizlik işlerimiz temizlik işçilerimiz tarafından devam ettirilmektedir. Pendik’e verdiğimiz hizmetleri aksatmaya yönelik haksız, hukuksuz eylemlere müsamaha ile yaklaşmayacağımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.