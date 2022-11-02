Temizlik işçilerinin iş bıraktığı söyleniyordu! Başkan Ahmet Cin: "İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır"

Pendik Belediyesine ait bazı temizlik işçilerinin iş bırakarak eylem yaptıkları haberine Belediye Başkanı Ahmet Cin'den açıklama geldi.

YAYINLAMA
Google News

Bugün Pendik Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan kişiler bağlı oldukları sendikanın kendileriyle hiçbir iş sözleşmesi yapmadıklarını iddia ederek iş bırakma eylemi başlattılar. Yaşanan bu olay sonrası Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin "Sendikanın da haberi olmaksızın iş bırakma eylemi girişiminde bulundular." dedi.

Temizlik işçilerinin iş bıraktığı söyleniyordu! Başkan Ahmet Cin: İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır

Eylem sonrası açıklama yapan Ahmet Cin "Pendik Belediyesi temizlik işçilerimizden bazıları, siyaseti şiddetle kirletmek isteyenlerin tahrikleriyle toplu sözleşme, iş barışı, görev bilinciyle bağdaşmayan bir eylemde bulunmuşlardır. Bu arkadaşlar, bu haksız ve tutarsız eylemin parçası olmak istemeyen diğer çalışanları zor kullanarak engellemeye çalışmışlardır. Kendi siyasi görüşleriyle yönetilen belediyelerde aylardır devam eden grevlerle ilgilenmeyen bazı siyasiler bu eylem üzerinden siyaset devşirmeye çalışmışlardır. Öncelikle ifade etmek isterim ki İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır.

Temizlik işçilerinin iş bıraktığı söyleniyordu! Başkan Ahmet Cin: İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır

SENDİKA İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Belediyemiz, işçilerimize en iyi şartları sunmak üzere 21 Ekim’de işçilerimizi temsil eden sendika ile sözleşme imzalamıştır. İmzaladığımız bu sözleşmeye göre 2022 Temmuz ayından geçerli olmak üzere İlk 6 ay için yevmiyelere %80 zam yapılmış, yol bedelleri %321, yemek bedelleri %430, yakacak yardımı %90, bayram yardımı %110, ilk yıl için ikramiye %100, ikinci yıl için %130 oranında artırılmış, 2023 Ocak ayından itibaren 2024 Temmuz ayı sözleşme sonuna kadar 6 aylık periyodlarla enflasyon oranında zam yapılması sözleşmeyle karar altına alınmıştır.

Temizlik işçilerinin iş bıraktığı söyleniyordu! Başkan Ahmet Cin: İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır

TAHRİK SONUCU EYLEM BAŞLATILDI

İşçilerimizle yapılan bu sözleşmeye rağmen, 2 Kasım Çarşamba günü tahrik sonucu ortaya çıktığını değerlendirdiğimiz bir eylem başlatılmıştır. Çalışanlarımızın çoğunluğu çalışmaya devam etmek isterken bu haksız eylemi başlatanlar tarafından tehditle engellenmeye çalışmışlardır. Temizlik işçilerimiz bu engellemeye rağmen işlerini devam ettirmek üzere çalışma alanlarında görevlerinin başına dönmüştür. Toplu sözleşmeyle yapılan mutabakat ve anlaşmaya rağmen kışkırtılan bazı işçilerimiz siyasete şiddet dilini hakim kılmak isteyenler tarafından siyasi bir araca dünüştürülmeye çalışılmaktadır. Mevzu, sükunet, hak ve hukuk çerçevesinde takip edilmektedir. Aksatılmaya çalışılan temizlik işlerimiz temizlik işçilerimiz tarafından devam ettirilmektedir. Pendik’e verdiğimiz hizmetleri aksatmaya yönelik haksız, hukuksuz eylemlere müsamaha ile yaklaşmayacağımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik'te Ak Parti seçim standına alçak saldırı! Standı paramparça edip yaktılar!
Pendik'te Ak Parti seçim standına alçak saldırı! Standı paramparça edip yaktılar!
Amatör Spor Haftası, Pendik'te coşkuyla kutlandı
Amatör Spor Haftası, Pendik'te coşkuyla kutlandı
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Son Haberler
Temizlik işçilerinin iş bıraktığı söyleniyordu! Başkan Ahmet Cin: "İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır"
Temizlik işçilerinin iş bıraktığı söyleniyordu! Başkan Ahmet Cin: "İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır"
SON DAKİKA! AFAD duyurdu! 4.7 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! AFAD duyurdu! 4.7 büyüklüğünde deprem!
2 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 2.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
2 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 2.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Asılsız iftiraları ortaya atmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'na Jandarma Genel Müdürlüğü2nden suç duyurusu!
Asılsız iftiraları ortaya atmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'na Jandarma Genel Müdürlüğü2nden suç duyurusu!
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?