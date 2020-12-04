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  3. Temizlikçi kılığına giren polisten operasyon! 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde yakalandı

Temizlikçi kılığına giren polisten operasyon! 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde yakalandı

Bayrampaşa bir meyve sebze hali içerisinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şahıslar polis ekiplerince yakalandılar. Operasyonda, 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Temizlikçi kılığına giren polisten operasyon! 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde yakalandı

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü Bayrampaşa sebze meyve hali içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hal ve çevresini fiziki ve teknik takibe alınıp, güvenlik kamerası görüntülerini incendi. Yapılan çalışmalar sonunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şahısların kaçmasını önlemek için ekipler temizlik işçisi yeleği giyerek operasyon düzenledi.

POLİS EKİPLERİ TEMİZLİKÇİ KIYAFETİ GİYDİ

Uyuşturucu satışı yapan Yaşar K., (21) İskender S., (36) ve B.T., (17) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında ve kaldıkları ambar içerisinde yapılan aramalarda, 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi, 5 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 400 TL ele geçirildi. Yakalanan şahıslar 1 Ocak günü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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