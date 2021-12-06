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Temsilcilerimizin Avrupa maçlarındaki iddia oranları belli oldu!

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından temsilcilerimiz gözünü Avrupa maçlarına çevirdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarındaki oranları da belli oldu.

Temsilcilerimizin Avrupa maçlarındaki iddia oranları belli oldu!

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bu maçlarda Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaşırken Galatasaray da Altay ile 2-2 berabere kalarak zirveden uzaklaştı. Fenerbahçe ise evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve rakibin 4-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından hafta içi oynanacak Avrupa Ligi maçlarına odaklanan takımlarımızın oynayacağı maçlardaki oranları da belirlendi.

BEŞİKTAŞ PUAN PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Siyah beyazlı ekip gruptan çıkma şansı bulunmamasına rağmen en azından puan alarak devler ligine puansız bir şekilde veda etmemeyi hedefliyor. 

Bu karşılaşmanın iddia tarafından belirlenen oranları ise şu şekilde:

Borussia Dortmund: 1.20

Beraberlik: 5.25

Beşiktaş: 8.00

Temsilcilerimizin Avrupa maçlarındaki iddia oranları belli oldu!

GALATASARAY'DA HEDEF LİDERLİK

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen ve grupta lider durumda bulunan Galatasaray, Lazio ile karşılaşacak. Rakibine mağlup olmayarak lider bir şekilde gruptan çıkarak başarılı gidişatını sürdürmek isteyen sarı kırmızılı ekibin iddia oranları şu şekilde:

Lazio: 1.63

Beraberlik: 3.40

Galatasaray: 3.80

Temsilcilerimizin Avrupa maçlarındaki iddia oranları belli oldu!

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİNE ODAKLANDI

Bu sezon Avrupa'da bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de ise hedef UEFA Konferans Ligi. Grupta ilk iki şansı kalmayan sarı lacivertli ekip Alman ekibinden puan alarak sürpriz yaşamamak ve Konferans liginde yoluna devam etmek istiyor. Sarı lacivertli ekibin karşılaşmasında iddia oranları ise şu şekilde:

Fenerbahçe: 2.58

Beraberlik: 3.05

E. Frankfurt: 2.19

Temsilcilerimizin Avrupa maçlarındaki iddia oranları belli oldu!

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