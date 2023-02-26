Tendamudzimu Matodzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tendamudzimu Matodzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tendamudzimu Matodzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tendamudzimu Matodzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tendamudzimu Matodzi 17 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tendamudzimu Matodzi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tendamudzimu Matodzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına - tarihinde katılmıştır. Tendamudzimu Matodzi'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tendamudzimu Matodzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tendamudzimu Matodzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tendamudzimu Matodzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tendamudzimu Matodzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tendamudzimu Matodzi şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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