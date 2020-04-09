Tepki çeken il müdür yardımcısı görevden alındı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.

Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail O'ya ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekmişti.

Nail O, Romanların ağzından "Evde nasıl kalalım, çocuklarım aç şeklinde" paylaşımda bulunan Özgür Adam adlı bir kullanıcıya verdiği cevapta "Geber" şeklinde yanıt vermişti.