Terazi Burcu İçin Kritik Günler! Siz de Terazi Burcuysanız Bu Günlere Kesinlikle Dikkat Etmelisiniz! Tutku, Cinsel İlişki, Estetik..

Terazi Burcu İçin Kritik Günler! Siz de Terazi Burcuysanız Bu Günlere Kesinlikle Dikkat Etmelisiniz! Tutku, Cinsel İlişki, Estetik gibi eğilimler ön plana çıkacak!

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Terazi Burcu İçin Kritik Günler! Siz de Terazi Burcuysanız Bu Günlere Kesinlikle Dikkat Etmelisiniz! Tutku, Cinsel İlişki, Estetik..

Gezegenlerin hareketleri burçlar üzerinde büyük etkiler ortaya çıkarmaktadır. En çok izlenen gezegenlerden bir tanesi olan Mars ise bu anlamda insanlar üzerinde büyük etkiler bırakabilmektedir. Özellikle bu tarihlerde Mars’ın terazi burcuna giriş yapması sonucunda terazi burcu sahipleri büyük değişimler yaşayacak. Peki, bu değişim ne zamana kadar sürecek?

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Mars Terazi Burcuna Giriş Yaptı

Astrolojik anlamda Mars gezegeni bizlere pek çok şeyi ifade eder. Bunların başlıcaları;

  • Enerji
  • Eylem
  • Tutku
  • Cesaret
  • Rekabet
  • Hareketlilik
  • Savaş
  • Hırs

Bunun gibi farklı eylemleri ifade eden Mars gezegeni Terazi burcu üzerinde de büyük etkilere sahiptir. 13 Ekim tarihine kadar sürecek olan bu etkiler ile birlikte burç sahiplerinde farklı pek çok şey görülebilir.

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Tutku, Cinsel İlişki, Estetik gibi Özellikler Ön Plana Çıkacak

Denge, uyum, estetik, tutku, cinsel ilişki gibi özellikler terazi burcuna sahip olan kişilerde Mars’ta görülen bu hareket sonucunda ortaya çıkacak. Mars’ın enerjiyi ve tutkuyu temsil eden yüzü terazi burcunda da bu tür duyguların artmasını sağlayacak.

Şu tarihte doğanlar Dikkat!

  • 01.10.1972 ile 16.10.1972;
  • 12.09.1974 ile 29.10.1974;
  • 16.12.1981 ile 03.08.1982;
  • 18.11.1983 ile 11.01.1984;
  • 27.10.1985 ile 15.12.1985;
  • 08.10.1987 ile 24.11.1987;
  • 19.09.1989 ile 04.11.1989;
  • 01.09.1991 ile 16.10.1991;
  • 12.08.1993 ile 27.09.1993;
  • 21.07.1995 ile 08.09.1995;

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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