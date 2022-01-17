Terim Özel Harekat operasyonlara başladı! Sosyal medyadan yönetimi köşeye sıkıştırıyor!

Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrılsa da gündem değişmedi. Sarı-kırmızılı ekip yeni teknik direktörüne odaklanmak demek istese de taraftarlar Fatih Terim'in ayrılığını kabullenmiyor. Sosyal medya üzerinden örgütlenen bazı taraftarlar kendilerine Terim Özel Harekat verdikleri bir oluşum ile yaptıkları paylaşımlarla Türkiye gündemine girmeyi başardı. Bu ekip yönetime ciddi baskı uyguluyor.

SOSYAL MEDYADA GÜÇ OLUŞTURDULAR

Sosyal medyanın gücünü kullanarak Fatih Terim'i takımdan gönderen yönetime karşı cephe alan bu ekip, Fatih Terim'i bir komutan haline getirdi. Photoshop ile komutan kıyafeti giydirilen Terim için mücadele eden taraftarlar yönetim ve teknik ekipteki kişilerin açıklarını bularak takımdan göndermenin yollarını arayarak sosyal medyada gündem oluşturuyor.

TERCÜMAN KOVULMUŞTU

Öyle ki kendilerine T.Ö.H adını veren bu kişiler yaptıkları paylaşımlarla Twitter gündemine girmeyi başardı. Bu topluluk daha önce Domenec Torrent'in ekibinde yer alan tercüman Marc Gonzal'ın geçmiş yıllarda sosyal medyadaki paylaşımlarını gündeme getirmiş ve takımdan kovulmasına neden olmuştu. Bunun ardından ise yönetime baskı sürdü.

IŞITAN GÜN DE NASİBİNİ ALDI

Fatih Terim'in ayrılık sürecinde dikkat çeken ve T.Ö.H'nin hedef listesinde yer an Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi olan Işıtan Gün de geçtiğimiz günlerde bu ekipten nasibini aldı. Sosyal medya üzerinden yaklaşık 10 yıl önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıkan ve başı derde giren Gün, yaptığı açıklamayla özür diledi. Yönetime istifa baskısı sürerken T.Ö.H'nin bir sonraki hamlesi merak ediliyor.