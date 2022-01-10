Terör kampında fotoğrafları çıkmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Semra Güzel için flaş sözler: Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir

Terör örgütüyle işbirliği içinde olan HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel skandal bir olayla adını gündeme getirdi. 29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman'da hava destekli bir operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmış. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

"2019 YILINDA HAZIRLANMIŞ DOSYA VAR"

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop," Bu dosyalar arasında vahim iddialar içeren dosyalar da var. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum. Bu basında çıkan fotoğraflar bağlamında 2019 yılı mart ayında hazırlanmış dosya var. Hızlıca arkadaşlara bir tarama yaptırmıştım. Bu dosyada, 'bulunduğu belge var mı' diye inceliyorlar. Bu konuyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında ya gelmiştir ya gelmemiştir. Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. Türkiye teröre karşı yıllarca ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyor. Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir. Bu yapılmadığı takdirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SİSTEME HAKARET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'te konuk olduğu canlı yayında Milli Eğitim Bakanlığına alınmamasına ilişkin kullandığı ifadeler sorulan Mustafa Şentop şunları söyledi:

"Genel Başkan geçen hafta grup konuşmasında aynı gün komisyondan geçmiş, genel kurulun gündemine girmiş bir kanunla ilgili 'TBMM Başkanına çağrıda bulunuyorum, bunu geri çeksin' dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Başkanın yasama süreciyle ilgili yetkileri belli. Meclis Başkanının o süreçlerle ilgisi yok. Meclis başkanından anayasa, iç tüzüğün vermediği yetkiyi siyasetçi istiyor diye nasıl tahayyül edilebilir. Genel kurulun iradesine meclis başkanının müdahale etmesini talep etmesi, demokratik sisteme karşı bir hakaret olduğunu düşünüyorum"