Terör örgütü kaldı! "Türk istihbaratı çok güçlü"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sonrasında terör örgütünün harekat mevzileri bombalandı. Örgütü ayakta tutmak için çalışan PKK elebaşı Murat Karayılan, Türkiye’nin harekat kapsamında PKK’ya karşı yürüttüğü istihbarat stratejisi çalışmalarında başarılı olduğunu itiraf ederek çaresiz kaldıklarını dile getirdi. Türkiye’nin kendilerine karşı teknolojik, askeri ve istihbari savaş tekniklerini uyguladığını iddia eden Karayılan, “İstihbarat olmazsa bunların hiçbiri sonuç alamaz” dedi. Karayılan, Türk istihbaratının gücünü açıkladığı sözleriyle kabul ederken, kendilerinin istihbarat konusunda eksik kaldığına ve MİT karşısında ne yapacaklarını bilemediklerine değindi.

Türkiye’nin, bölgedeki güçlü askeri ve teknolojik istihbarat kaynaklarının örgüte büyük zarar verdiğini söyleyen Karayılan, örgütün hareket planlamasını buna göre değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Karayılan, Türkiye’nin saha istihbaratının en güçlü kaynağı olarak İHA’lardan elde ettiğini de sözlerinde vurguladı.

KÜRT VATANDAŞLAR ADINA KONUŞTUĞUNU SANIYOR

Murat Karayılan, Kürt halkının PKK’ya olan desteğinin günden güne daha da azalmasına değindi. “Kürt halkını para uğruna PKK’yı Türk istihbaratına satmakla” itham eden Karayılan, “Kendimizi sizin için feda ediyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

Karayılan sözlerini, “MİT’in özellikle yoğun çabalarla Kürt gençlerini ajanlaştırdığını, istihbaratın güçlü çalışmalarına karşı gizli kalınması gerektiğini vurgulayarak sözlerine son verdi.