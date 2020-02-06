Terör örgütü PKK'dan kaçan kızdan itiraf: Herkes geri dönmek istiyor

Hakkari Şemdinli'de bundan 5 yıl önce kandırılıp dağa kaçırılan ve genç kızın ailesinin çabaları sonucu 9 ay önce terör örgütü PKK’dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan F.A., Diyarbakır annelerine destek vermek amacıyla ziyarette bulundu.

Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman ile birlikte HDP Diyarbakır il binası önünde 157 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyarette bulunan F.A., annelerin ellerini öpüp ailelerin direnişlerine destek verdi.

"ORADA GÖRDÜĞÜM ACI; ÇOK BÜYÜK BİR ACIDIR"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan F.A., oturma eylemi sonrası örgütte çözülmeler yaşandığı belirterek, “Orada gördüğüm acı çok büyük bir acıdır. Şu anki dönem çok uzun bir dönem değil ve rahat bir dönem değil dağdakiler için. Çünkü kırsaldaki olan savaşa karşı hiç kimse dayanamıyor. Ben bunu açıkça söyleyebilirim ki şuanda herkes geri gelmek istiyor ve örgüt can çekişiyor” dedi.

"HERKES GELİP ŞUANDA ANNESİ İLE BİR OLMASINI İSTİYORUM"

Dağdakilere çağrıda bulunan F.A., “Buradan söylüyorum; bakın şu anda herkesin annesinin yanındayım ve şu anda dağda bu silahı kaldıran herkese de sesleniyorum. Bunu annenize yaşatmayın ve anneniz hiçbir zaman bunu hak etmedi. Size karşı her ne kadar acı çekmiş ve zor bir süreç geçirmişse de lütfen bu umudu annenize verin. Herkes gelip şu anda annesi ile bir olsun istiyorum. Ben şu anda anne ve babamla ne kadar mutluysam, bu annelerin de aynı sevinci ve aynı mutluluğunu istiyorum” diye konuştu.

Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman da, Hakkari’den evlat nöbetindeki aileleri destek amacıyla ziyaret etmek için geldiklerini belirterek, “Annelerimizi destek vermek amacıyla geldik. Yaklaşık 5 yıl önce bir kardeşimiz kandırılarak örgüte katılmıştı. Oda yaklaşık 9 ay önce örgütten kaçarak ailesinin sesini duyup güvenlik güçlerimize teslim oldu. Kendisi şuanda anne ve babasının yanında şuanda da destek amacı ile kendisi ile birlikte burada bulunan annelerimizin ziyaretine geldik. İnşallah dağdaki çocuklar annelerinin sesini duyar ve annelerine kavuşurlar” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından F.A., ailelerle tek tek konuşurken, ailelerde çocuklarını görüp görmediğini kendisine sordu. Bir süre ailelerle görüşen F.A., daha sonra ailelerin alkışları ile bölgeden ayrıldı.