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  3. Terör örgütü toprak altına yığınak yapmış! Şemdinli'de gömülü mühimmat bulundu

Terör örgütü toprak altına yığınak yapmış! Şemdinli'de gömülü mühimmat bulundu

Hakkari Şemdinli'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İlçede yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Terör örgütü toprak altına yığınak yapmış! Şemdinli'de gömülü mühimmat bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASINDA DETAYLAR AKTARILDI

Açıklamada, "Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Güzelkaya mezrası kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette; 1 adet seyyar dipçikli AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 164 adet 7,62 mm AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait alev gizleyen, 1 adet mavi renkli jelikan bidon, 1 adet lacivert renkli ceket, 1 adet haki renkli şalvar, 1 adet 30 santimetre uzunluğunda saniyeli fitil, 1 adet palaska, 1 adet cam kavanoz, 4 adet siyah renkli 10 santimetre uzunluğunda içi boş demir çubuk, 200 gram ağırlığında niteliği tespit edilemeyen kahve renkli toz madde ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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